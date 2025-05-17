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3219
вчера, 11:05
9

Солнечное гало наблюдали в Липецке

Видели природное явление и за городом.

В социальных сетях липчане делятся редким природным явление – солнечным гало. Липчанин Дмитрий Афанасьев опубликовал фото, сделанные на реке Воронеж в Липецке 16 мая вечером.

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Также в редакцию прислали фото гало из Фащевки, сделанные также вечером в минувшую пятницу.

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Солнечное гало — это оптическое явление в атмосфере, возникающее из-за преломления и отражения солнечного света в ледяных кристаллах перистых облаков, расположенных на высоте 5–10 км.

Даже в теплое время года в верхних слоях тропосферы сохраняются низкие температуры (до -40°C), что позволяет формироваться шестигранным ледяным кристаллам. Преломление света – когда солнечные лучи проходят через эти кристаллы, они отклоняются под определенными углами (22°, 46°), создавая яркие световые дуги, кольца или ложные солнца (паргелии). Высокое положение солнца – летом солнце поднимается выше, чем зимой, поэтому гало чаще принимает форму окружности вокруг светила, а не дуг по бокам.
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
!!!
вчера, 17:45
Редчайшее явление
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У
вчера, 13:27
Видили и получше
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хаха
вчера, 13:21
А выглядело прямо как радуга . Над Трубным .Красиво .
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Я
вчера, 13:05
В городе тоже было видно
Ответить
А
вчера, 12:12
Раньше это считалось нехорошим предвестником
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Николай
вчера, 22:30
А я слышал раньше это считалось счастливым знаком
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Б
вчера, 17:59
Раньше, это когда?
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В
вчера, 19:40
Раньше, это когда? Тогда, когда люди не знали, что такое хроматические аберрации.
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Г
вчера, 20:23
Тогда, когда люди не знали, что такое хроматические аберрации. Как будто сейчас все знают,что это такое,смартфон сядет,у адептов паника,еду без навигатора не знают где купить.
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