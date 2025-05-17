«Периодически теряет разум после ухода мужа» — в сети появилось жёсткое и скандальное видео
«Периодически теряет разум после ухода мужа» — в сети появилось жёсткое и скандальное видео
Общество
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вчера, 11:05
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Солнечное гало наблюдали в Липецке
Видели природное явление и за городом.
Также в редакцию прислали фото гало из Фащевки, сделанные также вечером в минувшую пятницу.
Солнечное гало — это оптическое явление в атмосфере, возникающее из-за преломления и отражения солнечного света в ледяных кристаллах перистых облаков, расположенных на высоте 5–10 км.
Даже в теплое время года в верхних слоях тропосферы сохраняются низкие температуры (до -40°C), что позволяет формироваться шестигранным ледяным кристаллам. Преломление света – когда солнечные лучи проходят через эти кристаллы, они отклоняются под определенными углами (22°, 46°), создавая яркие световые дуги, кольца или ложные солнца (паргелии). Высокое положение солнца – летом солнце поднимается выше, чем зимой, поэтому гало чаще принимает форму окружности вокруг светила, а не дуг по бокам.
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