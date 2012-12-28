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В Липецке временно ограничили подачу холодной воды в 15-м микрорайоне и на ряде прилегающих улиц
Общество
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сегодня, 14:30
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В Липецке временно ограничили подачу холодной воды в 15-м микрорайоне и на ряде прилегающих улиц
«РВК-Липецк» приостановила подачу холодной воды потребителям из-за проведения ремонтных работ на сетях водоснабжения.
Для обеспечения нужд населения организован подвоз воды по индивидуальным заявкам потребителей. Точное время завершения ремонтных работ и восстановления подачи воды коммунальщики обещают дополнительно уточнить в 16:30.
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