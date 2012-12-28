В Липецке временно ограничили подачу холодной воды в 15-м микрорайоне и на ряде прилегающих улиц

«РВК-Липецк» приостановила подачу холодной воды потребителям из-за проведения ремонтных работ на сетях водоснабжения.

Без водоснабжения временно остались жители следующих адресов: улица 15 микрорайон, дома 1/2, 1/3, 1/4, 2/2, 2, 3, 4, 5, 5/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 23а, 24а, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 35б, 36, 37; проезд Строителей, дома 29, 27а, 4, 6, 6/1, 8, 16, 12, 14а, 18; улица Папина, дома 6, 6а; улица Водопьянова, дома 12, 14, 16, 18, 11, 13, 70; улица Студенческий Городок, дома 14, 13, 11, 10, 12, 12а; частный сектор по улицам Достоевского, Хмельницкого и Крылова.Для обеспечения нужд населения организован подвоз воды по индивидуальным заявкам потребителей. Точное время завершения ремонтных работ и восстановления подачи воды коммунальщики обещают дополнительно уточнить в 16:30.