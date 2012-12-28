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68-летняя липчанка перевела мошенникам 3,5 миллиона рублей
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31 минуту назад

68-летняя липчанка перевела мошенникам 3,5 миллиона рублей

А в Добром 61-летнюю женщину обманули под предлогом получения единовременной выплаты.

14 мая в Липецке с заявлением о мошенничестве в полицию обратилась 68-летняя женщина.

— Ещё в апреле неизвестный через мессенджер обманным путём под предлогом сохранения средств убедил липчанку перевести через банкомат на неустановленный электронный кошелёк 3,5 миллиона рублей, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

25-летняя липчанка 3 мая откликнулась на предложение о дополнительном пассивном заработке в мессенджере и у неё похитили 229 000 рублей.

61-летняя липчанка 12-13 мая пыталась сохранить свои сбережения и перевела через банкомат на несколько «безопасных счетов» 300 000 рублей.

А в Добром 61-летнюю женщину с 7 по 13 мая обманули от имени знакомой — женщина получила сообщение о получении единовременной выплаты, поверила и лишилась 25 000 рублей — деньги были списаны с её банковской карты.
мошенничество
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