68-летняя липчанка перевела мошенникам 3,5 миллиона рублей

А в Добром 61-летнюю женщину обманули под предлогом получения единовременной выплаты.

14 мая в Липецке с заявлением о мошенничестве в полицию обратилась 68-летняя женщина.— Ещё в апреле неизвестный через мессенджер обманным путём под предлогом сохранения средств убедил липчанку перевести через банкомат на неустановленный электронный кошелёк 3,5 миллиона рублей, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.25-летняя липчанка 3 мая откликнулась на предложение о дополнительном пассивном заработке в мессенджере и у неё похитили 229 000 рублей.61-летняя липчанка 12-13 мая пыталась сохранить свои сбережения и перевела через банкомат на несколько «безопасных счетов» 300 000 рублей.А в Добром 61-летнюю женщину с 7 по 13 мая обманули от имени знакомой — женщина получила сообщение о получении единовременной выплаты, поверила и лишилась 25 000 рублей — деньги были списаны с её банковской карты.