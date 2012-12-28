Сегодня в Липецке: автобусы пойдут по новым маршрутам, врачей хотят заменить искусственным интеллектом
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
527
58 минут назад
1
На 11 улицах Липецка отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды 14 мая в Липецке станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. после окончания работ возможно повышение мутности воды.
0
0
1
0
0
Комментарии (1)