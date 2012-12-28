На 11 улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 14 мая в Липецке станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома № 29 по улице Светлова, №№ 7, 7а, 9 по улице Шубина, №№ 51а, 52, 52а, 53, 53а, 54, 55, 55а, 55б, 56, 57, 61, 61а, 61б, 63, 65, 78, 80 по улице Депутатской, №№ 34, 36, 41 по улице Киевской, № 1а в переулке Вишневом. Подачу холодной воды в этот период также ограничат жителям частного сектора улиц Писарева, Зорге, Постышева, Варшавской, Олимпийской, Дачной.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. после окончания работ возможно повышение мутности воды.