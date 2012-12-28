Продавщица отпускала алкоголь подросткам и попала под уголовное дело

В очередной раз она попалась на продаже спиртного 17-летнему липчанину.

Липецкий отдел полиции №2 возбудил уголовное дело в отношении 46-летней женщины — продавца-кассира сетевого алкогольного магазина за повторную продажу спиртного несовершеннолетнему (по статье 151.1 УК РФ).«Продавец, не удостоверившись в совершеннолетии покупателя, продала алкогольный напиток 17-летнему липчанину. При этом в августе прошлого года она уже привлекалась к административной ответственности по части 2.1 статьи 14.16 КоАП РФ за продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему, тогда женщину оштрафовали», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.По уголовной статье женщине грозит наказание в виде штрафа в размере от 50 до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период от 3 до 6 месяцев либо исправительные работы на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.