Происшествия
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сегодня, 09:53
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Продавщица отпускала алкоголь подросткам и попала под уголовное дело
В очередной раз она попалась на продаже спиртного 17-летнему липчанину.
«Продавец, не удостоверившись в совершеннолетии покупателя, продала алкогольный напиток 17-летнему липчанину. При этом в августе прошлого года она уже привлекалась к административной ответственности по части 2.1 статьи 14.16 КоАП РФ за продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему, тогда женщину оштрафовали», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
По уголовной статье женщине грозит наказание в виде штрафа в размере от 50 до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период от 3 до 6 месяцев либо исправительные работы на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
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