Прокуратура разбирается в обстоятельствах ДТП унесшего жизни 21-летнего мотоциклиста и его 20-летнего пассажира
Происшествия
2507
сегодня, 21:36
13
Пенсионер пробил себе металлическим штырем горло и челюсть
Чтобы отвезти его в больницу, спасателям пришлось обрезать «шампур».
На помощь пострадавшему пришли спасатели городского управления ГО и ЧС. Они обрезали «болгаркой» штырь до приемлемого размера и помогли мужчине дойти до скорой помощи. Пенсионера с обрезком прута в голове привезли сразу на операционный стол больницы на Тракторном, где извлекли из него этот «шампур».
1
23
1
1
1
Комментарии (13)