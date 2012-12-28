Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Два мотоциклиста погибли у «Ривьеры»
Происшествия
Задержан сбивший насмерть двух мотоциклистов водитель «ВАЗа»
Общество
Прокуратура разбирается в обстоятельствах ДТП унесшего жизни 21-летнего мотоциклиста и его 20-летнего пассажира
Происшествия
Скелет обнаружили в запертом на замок сарае: подробности жуткой истории в Грязях
Происшествия
В Липецке на улице Елецкой с четвёртого этажа выпала женщина
Происшествия
У ЛДПР в Липецкой области новый руководитель
Политика
7 мая центр Липецка перекроют на время проведения праздничной эстафеты
Общество
На парковке у школы подожгли «Тойоту Ленд Крузер»
Происшествия
Развалившееся пополам дерево перекрыло дорогу в центре Липецка
Происшествия
Сегодня в Липецке: горожане любят шелест купюр и начинают протестовать против субботников
Общество
Читать все
На площади Победы репетируют митинг 9 Мая
Общество
На улице Катукова вновь ДТП с участием мотоцикла
Происшествия
Автомобиль сбил группу рабочих в Липецкой области: погибли двое
Происшествия
Пенсионер пробил себе металлическим штырем горло и челюсть
Происшествия
В Липецке установили рекорд России по подъему гигантской гири
Спорт
В Липецке объявлен красный уровень
Происшествия
Липецкая вечЁрка: смерть мотоциклистов, мумия на стройке и 1 000 000 цветов
Общество
На 16 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Тело 14-летнего мальчика достали из Каменного лога
Происшествия
В Липецке работает ПВО, а для области объявлен желтый уровень
Происшествия
Читать все
Происшествия
2507
сегодня, 21:36
13

Пенсионер пробил себе металлическим штырем горло и челюсть

Чтобы отвезти его в больницу, спасателям пришлось обрезать «шампур».

Сегодня вечером на своем дачном участке в СНТ «Металлург-1» при проведении хозяйственных работ пенсионер упал с двухметровой высоты и напоролся на металлический штырь. Тонкий прут пробил ему горло и нижнюю челюсть.

На помощь пострадавшему пришли спасатели городского управления ГО и ЧС. Они обрезали «болгаркой» штырь до приемлемого размера и помогли мужчине дойти до скорой помощи. Пенсионера с обрезком прута в голове привезли сразу на операционный стол больницы на Тракторном, где извлекли из него этот «шампур».
несчастный случай
1
23
1
1
1

Комментарии (13)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
ded
16 минут назад
хорошо, что живой остался. удачно насадил
Ответить
Эксперт
20 минут назад
Ни какой техники безопасности видимо жизнь таких пенсионеров ничему не научила.
Ответить
Эх
29 минут назад
Всё хорошо, что хорошо заканчивается. Спасибо врачам, мужчине скорейшего выздоровления.
Ответить
Гена
46 минут назад
Не на тракторный, а в ГУЗ ЛОКБ.
Ответить
Лола
57 минут назад
Вот так пенсионеры у нас. Старики-разбойники. Лазят куда-то, падают...
Ответить
Шашлындос
сегодня, 22:32
Вот вам и шашлычки с боярышником, хорошо соседи вовремя вызвали спасателей, а то до парада не дожил бы
Ответить
МАЛИНА ШИП
сегодня, 22:24
Скорейшего выздоровления! И вправду, второй день рождения! Долголетия теперь! И удачи!
Ответить
???
сегодня, 22:01
Дай бог здоровья, и скорейшего выздоровления
Ответить
Жуть-жуткая
сегодня, 21:57
Мужчине- скорейшего выздоровления !!!!
Ответить
Vaso
сегодня, 21:55
Пункт назначения по-Липецке.
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Неделя 48
Нет в мире худших развлечений чем жесть домашних обучений
Общество
Российский картофель дороже заморских апельсинов
Общество
На Пасху к липецким кладбищам можно будет приехать на автобусах
Общество
РЖД считает, что безопасный переход через железную дорогу у 3-го хлебозавода должна сделать мэрия Липецка
Происшествия
521 885 рублей отправил школьник мошенникам после звонка о переустановке электронного дневника
Общество
Статистика: треть платных услуг липчан — услуги ЖКХ
Общество
Евгений Боровских стал исполняющим обязанности бизнес-омбудсмена
Экономика
Цены на бензин возобновили рост
Происшествия
У избитого подростками на улице Адмирала Макарова 62-летнего мужчины сломаны пальцы
Общество
Липчане жалуются на заброшенный детский сад: территория превратилась в помойку
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить