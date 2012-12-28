Пенсионер пробил себе металлическим штырем горло и челюсть

Чтобы отвезти его в больницу, спасателям пришлось обрезать «шампур».

Сегодня вечером на своем дачном участке в СНТ «Металлург-1» при проведении хозяйственных работ пенсионер упал с двухметровой высоты и напоролся на металлический штырь. Тонкий прут пробил ему горло и нижнюю челюсть.На помощь пострадавшему пришли спасатели городского управления ГО и ЧС. Они обрезали «болгаркой» штырь до приемлемого размера и помогли мужчине дойти до скорой помощи. Пенсионера с обрезком прута в голове привезли сразу на операционный стол больницы на Тракторном, где извлекли из него этот «шампур».