Сообщение в соцсетях о возможной вспышке холеры в Липецке в облздраве назвали фейком

В соцсетях пересылается ложное постановление «главного санитарного врача».

Часто пересылаемым в мессенджерах сообщением стало «постановление главного государственного санитарного врача Липецкой области» о встрече с коллективом липецкой горбольницы скорой медицинской помощи, на котором идет речь о вспышке холеры в регионе. «В связи с ситуацией на Украине возможна биологическая диверсия» — предупреждает рассылка.Но, во-первых, должность главного врача БСМП занимает мужчина. Во-вторых, борются со всякой заразой не в больнице скорой помощи, а в областной клинической инфекционной больнице. Ну, и в-третьих, это сообщение в региональном министерстве здравоохранения назвали фейком.