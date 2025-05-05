Прокуратура разбирается в обстоятельствах ДТП унесшего жизни 21-летнего мотоциклиста и его 20-летнего пассажира
Прокуратура разбирается в обстоятельствах ДТП унесшего жизни 21-летнего мотоциклиста и его 20-летнего пассажира
Общество
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сегодня, 09:13
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Сообщение в соцсетях о возможной вспышке холеры в Липецке в облздраве назвали фейком
В соцсетях пересылается ложное постановление «главного санитарного врача».
Но, во-первых, должность главного врача БСМП занимает мужчина. Во-вторых, борются со всякой заразой не в больнице скорой помощи, а в областной клинической инфекционной больнице. Ну, и в-третьих, это сообщение в региональном министерстве здравоохранения назвали фейком.
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