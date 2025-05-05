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Происшествия
Сообщение в соцсетях о возможной вспышке холеры в Липецке в облздраве назвали фейком
Общество
Читать все
Общество
358
сегодня, 09:13
1

Сообщение в соцсетях о возможной вспышке холеры в Липецке в облздраве назвали фейком

В соцсетях пересылается ложное постановление «главного санитарного врача».

Часто пересылаемым в мессенджерах сообщением стало «постановление главного государственного санитарного врача Липецкой области» о встрече с коллективом липецкой горбольницы скорой медицинской помощи, на котором идет речь о вспышке холеры в регионе. «В связи с ситуацией на Украине возможна биологическая диверсия» — предупреждает рассылка.

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Но, во-первых, должность главного врача БСМП занимает мужчина. Во-вторых, борются со всякой заразой не в больнице скорой помощи, а в областной клинической инфекционной больнице. Ну, и в-третьих, это сообщение в региональном министерстве здравоохранения назвали фейком.
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Комментарии (1)

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Сначала новые
Безмасочник
сегодня, 09:57
В четвертых, холера не так страшна при наличии антибиотиков, как ковид, от которого вообще нет лекарств.
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