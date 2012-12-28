«Концессионер не исполнит в полном объеме своих обязательств по модернизации трамвайной сети в Липецке»
Сегодня в Липецке: горожанам всё чаще приходится перерабатывать, куда собираются после школы выпускники
А вы судитесь: доходы бюджета Липецка выросли на 60 млн рублей за счет увеличения госпошлин по обращениям в суд
59-летний иностранец со страйбольным пистолетом напал на продавца киоска и сел на два года
40-летняя пациентка хотела купить у хирурга-онколога двухнедельный больничный, но врач её сдал
Происшествия
319
сегодня, 14:00
1
Ельчанин предложил сотрудникам ДПС довезти его до дома за взяткой
Сумму взятки теперь придётся отдать государству: мужчина получил за попытку подкупить полицейских полтора года условно и штраф в 30 000 рублей.
19 декабря прошлого года на улице Коммунаров в Ельце мужчина попался пьяным за рулём автомобиля «ВА3-21140». Он был отстранён от управления, а от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, инспектор ДПС составил на него протокол за отказ от освидетельствования на состояние опьянения по части первой статьи 12.26 КоАП РФ. Но водитель попытался «решить вопрос» на месте и в салоне патрульного автомобиля пообещал двоим инспекторам ДПС взятку в 30 000 рублей за аннулирование административного материала и ненаправление его в суд.
Такой суммы с собой у пьяного водителя не было и он предложил сотрудникам ДПС довезти его до дома за кредиткой, с которой и планировал снять деньги. Но полицейские не согласились.
0
0
0
0
3
Комментарии (1)