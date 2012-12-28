Ельчанин предложил сотрудникам ДПС довезти его до дома за взяткой

Сумму взятки теперь придётся отдать государству: мужчина получил за попытку подкупить полицейских полтора года условно и штраф в 30 000 рублей.

Елецкий городской суд приговорил мужчину к полутора годам лишения свободы условно и штрафу в 30 000 рублей за приготовление к даче взятки инспекторам ДПС (по части первой статьи 30, части третьей статьи 291 УК РФ).19 декабря прошлого года на улице Коммунаров в Ельце мужчина попался пьяным за рулём автомобиля «ВА3-21140». Он был отстранён от управления, а от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, инспектор ДПС составил на него протокол за отказ от освидетельствования на состояние опьянения по части первой статьи 12.26 КоАП РФ. Но водитель попытался «решить вопрос» на месте и в салоне патрульного автомобиля пообещал двоим инспекторам ДПС взятку в 30 000 рублей за аннулирование административного материала и ненаправление его в суд.Такой суммы с собой у пьяного водителя не было и он предложил сотрудникам ДПС довезти его до дома за кредиткой, с которой и планировал снять деньги. Но полицейские не согласились.