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Происшествия
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сегодня, 07:17
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Конфликт в бане закончился травмой позвоночника: 20-летнего липчанина ждет суд
Молодому человеку грозит до восьми лет лишения свободы.
Эта история произошла ночью в июне прошлого года в бане у частного дома по улице Рябиновой. Сразу после конфликта пострадавший обратился во второй отдел полиции.
«Во время ссоры оппонент несколько раз ударил знакомого. С места происшествия потерпевший был госпитализирован. Согласно заключению эксперта, ему причинена закрытая позвоночно-спинномозговая травма», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы.
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