Конфликт в бане закончился травмой позвоночника: 20-летнего липчанина ждет суд

Молодому человеку грозит до восьми лет лишения свободы.

20-летний липчанин предстанет перед судом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 20-летнего знакомого во время конфликта в бане (по части первой статьи 111 УК РФ).Эта история произошла ночью в июне прошлого года в бане у частного дома по улице Рябиновой. Сразу после конфликта пострадавший обратился во второй отдел полиции.«Во время ссоры оппонент несколько раз ударил знакомого. С места происшествия потерпевший был госпитализирован. Согласно заключению эксперта, ему причинена закрытая позвоночно-спинномозговая травма», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы.