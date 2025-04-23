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Происшествия
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24 минуты назад
В Ельце полыхал «Форд Мондео», в Липецке — горел недостроенный дом
За минувшие сутки в Липецкой области зарегистрированы 52 пожара. Большая часть из них, более четырех десятков, палы сухой травы. Самые серьезные возгорания прошедшего дня случились в Ельце, Липецке, Липецком округе и Грязинском районе.
Вечером пожарные тушили мусор в заброшенном здании липецкого трубного завода. В подвале строящегося пятиэтажного здания ЖК «Романово-Смарт» горел пенопласт — его тушили четыре отделения пожарных.
Кроме того, 22 апреля сгорели деревянные постройки в поселке Песковатский Грязинского района, бесхозное деревянное здание в деревне Ильинка Долгоруковского района и гараж в селе Большой Самовец Грязинского района.
Напомним, что с сегодняшнего дня и до начала лета в Липецкой области действует особый противопожарный режим.
Запрещено использовать открытый огонь, разводить костры, выжигать сухую растительность, сжигать мусор. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены дисциплинарная, административная и уголовная ответственности.
Размеры штрафов за нарушение противопожарной безопасности во время действия режима увеличиваются вдвое.
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