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24 минуты назад

В Ельце полыхал «Форд Мондео», в Липецке — горел недостроенный дом

За минувшие сутки в Липецкой области зарегистрированы 52 пожара. Большая часть из них, более четырех десятков, палы сухой травы. Самые серьезные возгорания прошедшего дня случились в Ельце, Липецке, Липецком округе и Грязинском районе.

В Ельце на улице Тамбовской вчера утром сгорел автомобиль «Форд Мондео», и поликарбонатная кровля навеса. 

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Вечером пожарные тушили мусор в заброшенном здании липецкого трубного завода. В подвале строящегося пятиэтажного здания ЖК «Романово-Смарт» горел пенопласт — его тушили четыре отделения пожарных.

Кроме того, 22 апреля сгорели деревянные постройки в поселке Песковатский Грязинского района, бесхозное деревянное здание в деревне Ильинка Долгоруковского района и гараж в селе Большой Самовец Грязинского района.

Напомним, что с сегодняшнего дня и до начала лета в Липецкой области действует особый противопожарный режим. 

Запрещено использовать открытый огонь,  разводить костры, выжигать сухую растительность, сжигать мусор. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены дисциплинарная, административная и уголовная ответственности. 

Размеры штрафов за нарушение противопожарной безопасности во время действия режима увеличиваются вдвое.

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