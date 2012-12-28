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219
19 минут назад
2

Родственники погибших на Восточном обходе ищут возможных очевидцев аварии

Водитель «Вольво» рассказывает о каком-то «китайце», который, возможно, помешал погибшему водителю «Лады» перестроится.

Родственники, погибшего вчера  в аварии на дороге Восточный обход 22-летнего жителя Грязей Павла Казакова, просят очевидцев ДТП предоставить видео регистраторов или дать свидетельские показания по поводу произошедшей трагедии.

Как сообщила GOROD48 сестра Павла, водитель грузовика «Вольво», с которым столкнулась «Лада Калина» ее брата, говорит о каком-то китайском автомобиле, водитель которого не дал Павлу перестроится в свой ряд, или, возможно, даже задел его, толкнув под грузовик. «Китаец» после столкновения «Вольво» и «Лады Калины» не остановился.

Тех кто стал свидетелем аварии, или располагает записями авторегистратора, сестра Павла просит позвонить по номеру: +7 993-660-97-53 (Ирина).

Погибший 22-летний Павел Казаков удаленно работал в IT-сфере, родственники даже не могут сейчас разыскать его работодателей, чтобы сообщить о случившемся. Говорят, что офис располагался где-то в районе Аглофабрики, а компания занималась реализацией алкогольной продукции.

Погибшая девушка, 18-летняя Марьяна Ганусинец, его невеста, заканчивала последний курс медицинского училища. Павел отвозил вчера ее домой в Липецк из Грязей.
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Комментарии (2)

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Сначала новые
То есть
2 минуты назад
Все таки водитель Калины был на встречке?
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???
9 минут назад
У Вольво нет регистратора?
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Неделя 48
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