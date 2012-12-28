Жара спадет в Липецкой области

Температура опустится до привычных показателей.

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием циклона с запада, пройдут дожди различной интенсивности, местами прогремят грозы.Среднесуточные температуры составят: 14 и 15 июня - 17-19 градусов тепла, что в пределах нормы, 16 июня – 15-16 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 июня в Липецкой области переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, 7-12 м/сек, днем при грозах порывы до 17 м/сек. Температура ночью будет от +12 до +17, днем – от +21 до +26.В Липецке переменная облачность, кратковременные дожди, грозы. Температура ночью будет от +14 до +16 градусов, днем – от +22 до +24 градусов.День 14 июня стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1998 году – 6 градусов тепла.