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Зимняя авария прошлого года на трассе «Орел – Тамбов» обернулась уголовным делом
Происшествия
Объявлен отбой желтого уровня
Происшествия
В Липецкой области дожди, грозы и до +31
Общество
Входные в Липецке: Русалочка из Китая, история Ждуна, раздача животных из приюта
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Липчанка переводила деньги по указке лжебанкиров с августа по апрель
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38 минут назад

Липчанка переводила деньги по указке лжебанкиров с августа по апрель

В полицию областного центра обратилась 75-летняя женщина, которая только 8 месяцев спустя поняла, что её обманывали.

В отдел №6 УМВД России по Липецку поступило заявление от 75-летней пенсионерки. Женщина рассказала, что в августе прошлого года ей позвонил лжесотрудник Центробанка и сообщил, что деньги на её сберегательном счёте исчезли.

Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, из-за проблем со здоровьем и возраста пенсионерка была практически неспособна передвигаться, поэтому не смогла лично прийти в банк и поверила незнакомцу на слово. Звонивший пообещал содействие в возврате утраченных средств, но при этом строго запретил рассказывать о происходящем родным — женщина ни слова не сказала ни мужу, ни сыну.

На протяжении последующих восьми месяцев неизвестные убеждали её переводить деньги на преступные счета. С августа 2025-го по апрель 2026-го, пытаясь спасти якобы пропавшие сбережения, пенсионерка небольшими суммами отдала аферистам почти 290 тысяч рублей. Когда злоумышленники поняли, что выжать из пенсионерки больше нечего, они просто исчезли. Лишь тогда жертва решилась признаться семье, и вместе они проверили счёт — он, к счастью, оказался нетронутым.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество), фигурантам грозит до шести лет колонии.
мошенничество
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