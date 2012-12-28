Липчанин снял на видео Франкенштейна

Летающий монстр Bombylius устраивает ковровые бомбардировки, а убивает, пожирая изнутри.

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Житель Липецка Владимир Ильич прислал в редакцию видео необычного на его взгляд, насекомого.«Цветёт тимьян (чабрец, богородичная трава) и конечно на нём полно пчёл. Но кроме них пасётся и такой зверь. Может и обычный для Липецка, но я увидел впервые», — написал Владимир Ильич.На видео мохнатый, но не шмель, конкурирует с пчелами за места на цветках чабреца.Видео мы переслали в заповедник «Галичья Гора».«Это представитель двукрылых (мух), жужжало обыкновенный. Обычный вид», — сообщил GOROD48 заместитель директора по научной работе заповедника «Галичья гора» Владимир Сарычев.Но жужжало обыкновенный, или по научному, на латинице — Bombylius, не такой уж обыкновенный. Ее называют мухой-Франкенштейном. Это насекомое — настоящий конструктор природы: хоботок, как у комара, пушистое тело, как у пчелы, и всего одна пара крыльев, как у мухи. Из-за такого «сборного» облика жужжало прозвали одним из героев хорроров.Жужжание Франкенштейна слышно за десяток метров. Звук создают не крылья, а особые органы-гироскопы (жужжальца), позволяющие мухе зависать в воздухе, словно колибри, и пить нектар на лету.Взрослое жужжало опыляет до двух третей цветов вокруг, проникая туда, куда другие не суются.Способ размножения мух-Франкенштейнов тоже тот еще триллер. Жужжало похоже на бомбардировщика: после спаривания самка устраивает самые настоящие ковровые бомбардировки — сбрасывает яйца с воздуха, подлетая ко входам в пчелиные норки. Как у настоящего бомбардировщика, у жужжала есть свой «бомбовый отсек» — камера в брюшке с сотнями яиц. Вылупившиеся из яиц личинки — настоящие монстры: они паразитируют в гнёздах пчел, высасывая их личинки изнутри. Так под маской полезного шмеля скрывается один из самых жестоких убийц в мире насекомых.