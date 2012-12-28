В Липецкой области сухо и до +28

В ближайшие трое суток погоду в Липецкой области будет определять гребень антициклона – погода будет солнечной и сухой.

Среднесуточные температуры воздуха составят 17-18 градусов тепла, что на 7-8 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 апреля в Липецкой области будет небольшая облачность, без осадков. Ветер южный, ночью слабый, 2-7 м/сек, днем немного усилится – до 5-10 м/сек. Температура ночью – от +6 до +11 градусов, днем – от +23 до +28 градусов.В Липецке небольшая облачность, без осадков. Температура ночью будет от +7 до +9 градусов, днем – от +25 до +27 градусов.День 22 апреля стал самым теплым в Липецке в 2014 году, тогда в городе было +24. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2009 году – 5 градусов мороза.