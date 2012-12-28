Еще в ряде муниципальных округов Липецкой области введен красный уровень

Экстренные службы объявили о ведении красного уровня воздушной угрозы для Краснинского, Становлянского, Данковского, Лебедянского, Чаплыгинского округов и в Лев-Толстовском районе.Ранее красный уровень введен для Ельца, Елецкого, Долгоруковского, Становлянского, Измалковского округов.