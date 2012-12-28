Под Липецком в ДТП попали аварийные комиссары

Причиной аварии называют взбесившийся светофор.

В вашем браузере отключен JavaScript

Авария случилась сегодня у поворота на посёлок Дачный под Липецком.Столкнулись «Лада», за рулём которой сидела женщина, и «Хёндай» службы аварийных комиссаров. «Лада» шла на приличной скорости, и столкновение получилось жестким, обоих водителей пришлось госпитализировать.Очевидцы говорят, что причиной ДТП мог стать неисправный светофор, на котором вдруг одновременно загорелись два зелёных сигнала в разных направлениях.