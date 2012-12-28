Происшествия
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сегодня, 11:15
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Под Липецком в ДТП попали аварийные комиссары
Причиной аварии называют взбесившийся светофор.
Столкнулись «Лада», за рулём которой сидела женщина, и «Хёндай» службы аварийных комиссаров. «Лада» шла на приличной скорости, и столкновение получилось жестким, обоих водителей пришлось госпитализировать.
Очевидцы говорят, что причиной ДТП мог стать неисправный светофор, на котором вдруг одновременно загорелись два зелёных сигнала в разных направлениях.
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