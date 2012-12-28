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1034
сегодня, 11:15
8

Под Липецком в ДТП попали аварийные комиссары

Причиной аварии называют взбесившийся светофор.

Авария случилась сегодня у поворота на посёлок Дачный под Липецком.

Столкнулись «Лада», за рулём которой сидела женщина, и «Хёндай» службы аварийных комиссаров. «Лада» шла на приличной скорости, и столкновение получилось жестким, обоих водителей пришлось госпитализировать.

Очевидцы говорят, что причиной ДТП мог стать неисправный светофор, на котором вдруг одновременно загорелись два зелёных сигнала в разных направлениях.
Авария
ДТП
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
Автолорд
6 минут назад
Получается сам себя оформил))))
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С Дачного
38 минут назад
Там светофор месяц уже чудит, никому дела нет, после окончания отсчета времени загорается желтый а потом снова красный горит секунд десять, потом уже зеленый
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Да уж
сегодня, 11:45
Тише едешь - дальше будешь. Иногда смотрю - несутся по городу, как Шумахеры и не думают, что могут в беду попасть.
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Житель
сегодня, 11:33
Да этот светофор года два уже так работает
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омсквич
сегодня, 11:30
Загорелись два зелёных, а может просто один пролетел на моргающий зеленый, а второй решил лететь на желтый
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Учи матчасть
58 минут назад
Если у одного мигающий зелёный, то у второго красный с желтым
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Видео
сегодня, 11:24
работы светофоров в студию.
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Спешили
сегодня, 11:23
Пока конкуренты заняты.
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