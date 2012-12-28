В Липецке школьник решил продать свой компьютер и попал в неприятную историю

Злодей сдал полученную обманом технику в ломбард всего за пятую часть стоимости.

В Липецке задержали 26-летнего липчанина по обвинению в обмане несовершеннолетнего.Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, мужчина вступил в мессенджере в переписку с несовершеннолетним мальчиком и предложил обменять компьютер на скутер. Подросток в свою очередь решил, что скорость для него важнее главного средства учёбы, согласился на обмен и передал мужчине свою технику. Вот только в ответ скутера он не увидел, а лишь услышал обещания отдать его как-нибудь потом. Позже выяснилось, что никакого скутера у мужчины не было и в помине.В полицию с заявлением обратилась мать потерпевшего. По её словам, сумма ущерба составила 55 тысяч рублей.Мужчину нашли и выяснили, что липчанин умную технику он отнёс в ломбард, где заложил за 11 тысяч рублей.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество», которая предусматривает до 5 лет лишения свободы. Сейчас расследование продолжается, а мужчина находится под подпиской о невыезде.