В России
35
48 минут назад
В Москве неизвестный мужчина взорвал страйкбольную гранату в гостинице
Неизвестный мужчина взорвал в гостинице на Алтуфьевском шоссе в Москве страйкбольную пиротехнику.
«Предварительно установлено, что неизвестный гражданин использовал страйкбольное пиротехническое изделие», — уточнили в ведомстве.
В результате инцидента никто не пострадал.
В настоящий момент правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и разыскивают нарушителя.
По данным Telegram-канала «360 ЧП», мужчина с пистолетом ворвался в один из номеров, а далее постояльцы услышали звуки хлопков, напоминающие выстрелы. После этого злоумышленник убежал.
В правоохранительных органах рассказали, что инцидент произошел в гостинице «Восход». По предварительным данным, речь идет о страйкбольной гранате.
«Связано ли произошедшее с указаниями мошенников или человек действовал из хулиганских побуждений, будет установлено после его задержания», — отметили в пресс-службе МВД.
По данным Mash, неадекватный мужчина после взрыва гранаты стал ломиться в номера, в одной из которых выбил дверь. Там находились мать с дочерью, они не пострадали, отделавшись испугом. У мужчины подозревают наркотическое опьянение, — передает Bfm.ru.
0
0
0
0
0
Комментарии