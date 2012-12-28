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В России
35
48 минут назад

В Москве неизвестный мужчина взорвал страйкбольную гранату в гостинице

Неизвестный мужчина взорвал в гостинице на Алтуфьевском шоссе в Москве страйкбольную пиротехнику.

Неизвестный взорвал страйкбольное пиротехническое изделие в одном из зданий на Алтуфьевском шоссе в Москве, а потом скрылся, — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

«Предварительно установлено, что неизвестный гражданин использовал страйкбольное пиротехническое изделие», — уточнили в ведомстве.

В результате инцидента никто не пострадал.

В настоящий момент правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и разыскивают нарушителя.

По данным Telegram-канала «360 ЧП», мужчина с пистолетом ворвался в один из номеров, а далее постояльцы услышали звуки хлопков, напоминающие выстрелы. После этого злоумышленник убежал.

В правоохранительных органах рассказали, что инцидент произошел в гостинице «Восход». По предварительным данным, речь идет о страйкбольной гранате.

«Связано ли произошедшее с указаниями мошенников или человек действовал из хулиганских побуждений, будет установлено после его задержания», — отметили в пресс-службе МВД.

По данным Mash, неадекватный мужчина после взрыва гранаты стал ломиться в номера, в одной из которых выбил дверь. Там находились мать с дочерью, они не пострадали, отделавшись испугом. У мужчины подозревают наркотическое опьянение, — передает Bfm.ru.
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нападение
хулиганство
стрельба
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