Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Запустивший в «Ривьере» салют задержан
Происшествия
В «Ривьере» запустили салют: к ТРЦ стягиваются экстренные службы
Общество
Над Ельцом и Задонским районом наблюдают загадочные круги
Общество
Липчанка нашла автобус со свастикой
Общество
Запустившего в «Ривьере» салют записала камера наблюдения
Происшествия
У липецкого автовокзала демонтировали огромный бесхозный павильон
Общество
Липецкая вечЁрка: БПЛА над рыбаками, кто будет учиться в медвузе и салют в «Ривьере»
Общество
«Десятка» столкнулась с мотоциклом и потом сгорела
Происшествия
8-летний мотоциклист столкнулся с деревом
Происшествия
К Чистому Четвергу тракторозаводчанам раздали около 500 куличей
Общество
Читать все
Первомайской демонстрации в Липецке не будет
Общество
Что там внутри? Лифты и эскалаторы ЦУМа
Общество
Глава Липецка Роман Ченцов проинспектировал ремонт дорог и мостов
Общество
В Ельце началась подготовка к выборам мэра
Политика
Работодатели борются за кадры: в Липецке открылась ярмарка вакансий с зарплатами до 250 тысяч
Общество
Счастливый случай: котенок выжил в мусоровозе, центрифуге и нашел хозяйку
Общество
С улиц Липецка продолжают убирать разукомплектованные машины
Общество
Разыскан третий похититель жителя Липецка с улицы Меркулова
Происшествия
Вор со стажем замаскировался под продавца церковных принадлежностей
Происшествия
Жители домов со спецсчетами могут самостоятельно обновить лифты
Общество
Читать все
В России
30
сегодня, 13:25

В оперштабе Кубани заявили о несоответствии нормам безопасности пляжных зон в Анапе

Мониторинг территории будет продолжаться, дальнейшие решения будут приниматься по результатам последующих исследований.

Курортный сезон в Анапе и Темрюкском районе состоится без использования пляжей и купания в море. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

«Курортный сезон в Анапе и Темрюкском районе состоится. Ограничения касаются только использования пляжей и купания в море. При улучшении ситуации решение по пляжам и морю также может быть пересмотрено», — говорится в сообщении.

«По итогам проведенных исследований прибрежного песка и морской воды Роспотребнадзор принял решение о том, что пляжные зоны в Анапе и Темрюкском районе не соответствуют нормативам безопасности и не могут быть использованы для организации отдыха», — отмечается в сообщении.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, ведомство продолжит проводить исследования состояния пляжей в зоне ЧС на Кубани, — передает РБК.

«Все наши усилия, намерения и мероприятия направлены на сохранение и улучшение состояния здоровья граждан Российской Федерации и наших гостей. Исходя из этих принципов, мы проводим наши мероприятия и принимаем решения», — сказала Попова.

18 апреля в ходе брифинга по подготовке к туристическому сезону глава Роспотребнадзора заявила о том, что 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюка на сегодняшний день не соответствуют по своим показателям — уровню загрязнения и санитарно-гигиеническим нормам — и не могут быть использованы для летней оздоровительной кампании рекреационных целей.

По ее словам, в этой зоне качество питьевой воды, продуктов питания и атмосферного воздуха соответствуют всем требованиям. Зона рекреации может быть использована без пляжных зон и морской воды. На данных территориях Роспотребнадзор продолжит проводить исследования.

В Крыму, Севастополе и на других курортах Краснодарского края подготовка к туристическому сезону идет в штатном режиме.

Прибрежные зоны в Республике Крым и Севастополе безопасны для организации летнего курортного отдыха, небольшие выбросы мазута не влияют на состояние пляжей в этих регионах, — заявила Попова.

«На территории Крыма и Севастополя небольшие выбросы, которые наблюдались, достаточно быстро локализуются и не влияют на общее состояние побережья, [что] также позволяет сделать вывод о том, что эта территория пригодна на сегодняшний день для организации летнего курортного сезона. И на этой территории мы будем проводить усиленный мониторинг дополнительными пробами, чтобы предотвратить любое осложнение ситуации. Но на сегодняшний день более чем 600 тыс. проб, проведенных в самом Севастополе, не показали никакого повышения гигиенических нормативов», - сказала она на брифинге по подготовке к туристическому сезону.

Глава Роспотребнадзора отметила, что прибрежная территория Краснодарского края, от Новороссийска и далее на восток, не загрязнена мазутом. Распространение загрязнения по этой части побережья не предполагается.

«В результате проведения более 60 тыс. исследований на 55 показателей, <...> можно сделать следующее заключение: территория Краснодарского края от Новороссийска и далее на восток, все побережье [этой зоны], свободно от загрязнения. <...> Течения глубинные, поверхностные в Черном море имеют такую тенденцию, что направление идет с востока на запад. Следовательно, ученые и эксперты не предполагают распространения загрязнения по этой части Черноморской побережья Российской Федерации. Таким образом, эта зона считается зоной невысокого риска, но вместе с тем весь летний период мы будем проводить плотный мониторинг на этой территории, чтобы предупредить любые нарушения и осложнения в этой зоне», — сказала она на брифинге по подготовке к туристическому сезону.
Анапа
мазут
выбросы
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Неделя 48
Нет в мире худших развлечений чем жесть домашних обучений
Общество
Российский картофель дороже заморских апельсинов
Общество
На Пасху к липецким кладбищам можно будет приехать на автобусах
Общество
РЖД считает, что безопасный переход через железную дорогу у 3-го хлебозавода должна сделать мэрия Липецка
Происшествия
521 885 рублей отправил школьник мошенникам после звонка о переустановке электронного дневника
Общество
Статистика: треть платных услуг липчан — услуги ЖКХ
Общество
Евгений Боровских стал исполняющим обязанности бизнес-омбудсмена
Экономика
Цены на бензин возобновили рост
Происшествия
У избитого подростками на улице Адмирала Макарова 62-летнего мужчины сломаны пальцы
Общество
Липчане жалуются на заброшенный детский сад: территория превратилась в помойку
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить