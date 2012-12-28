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сегодня, 13:25
В оперштабе Кубани заявили о несоответствии нормам безопасности пляжных зон в Анапе
Мониторинг территории будет продолжаться, дальнейшие решения будут приниматься по результатам последующих исследований.
«Курортный сезон в Анапе и Темрюкском районе состоится. Ограничения касаются только использования пляжей и купания в море. При улучшении ситуации решение по пляжам и морю также может быть пересмотрено», — говорится в сообщении.
«По итогам проведенных исследований прибрежного песка и морской воды Роспотребнадзор принял решение о том, что пляжные зоны в Анапе и Темрюкском районе не соответствуют нормативам безопасности и не могут быть использованы для организации отдыха», — отмечается в сообщении.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, ведомство продолжит проводить исследования состояния пляжей в зоне ЧС на Кубани, — передает РБК.
«Все наши усилия, намерения и мероприятия направлены на сохранение и улучшение состояния здоровья граждан Российской Федерации и наших гостей. Исходя из этих принципов, мы проводим наши мероприятия и принимаем решения», — сказала Попова.
18 апреля в ходе брифинга по подготовке к туристическому сезону глава Роспотребнадзора заявила о том, что 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюка на сегодняшний день не соответствуют по своим показателям — уровню загрязнения и санитарно-гигиеническим нормам — и не могут быть использованы для летней оздоровительной кампании рекреационных целей.
По ее словам, в этой зоне качество питьевой воды, продуктов питания и атмосферного воздуха соответствуют всем требованиям. Зона рекреации может быть использована без пляжных зон и морской воды. На данных территориях Роспотребнадзор продолжит проводить исследования.
В Крыму, Севастополе и на других курортах Краснодарского края подготовка к туристическому сезону идет в штатном режиме.
Прибрежные зоны в Республике Крым и Севастополе безопасны для организации летнего курортного отдыха, небольшие выбросы мазута не влияют на состояние пляжей в этих регионах, — заявила Попова.
«На территории Крыма и Севастополя небольшие выбросы, которые наблюдались, достаточно быстро локализуются и не влияют на общее состояние побережья, [что] также позволяет сделать вывод о том, что эта территория пригодна на сегодняшний день для организации летнего курортного сезона. И на этой территории мы будем проводить усиленный мониторинг дополнительными пробами, чтобы предотвратить любое осложнение ситуации. Но на сегодняшний день более чем 600 тыс. проб, проведенных в самом Севастополе, не показали никакого повышения гигиенических нормативов», - сказала она на брифинге по подготовке к туристическому сезону.
Глава Роспотребнадзора отметила, что прибрежная территория Краснодарского края, от Новороссийска и далее на восток, не загрязнена мазутом. Распространение загрязнения по этой части побережья не предполагается.
«В результате проведения более 60 тыс. исследований на 55 показателей, <...> можно сделать следующее заключение: территория Краснодарского края от Новороссийска и далее на восток, все побережье [этой зоны], свободно от загрязнения. <...> Течения глубинные, поверхностные в Черном море имеют такую тенденцию, что направление идет с востока на запад. Следовательно, ученые и эксперты не предполагают распространения загрязнения по этой части Черноморской побережья Российской Федерации. Таким образом, эта зона считается зоной невысокого риска, но вместе с тем весь летний период мы будем проводить плотный мониторинг на этой территории, чтобы предупредить любые нарушения и осложнения в этой зоне», — сказала она на брифинге по подготовке к туристическому сезону.
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