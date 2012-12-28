Работодатели борются за кадры: в Липецке открылась ярмарка вакансий с зарплатами до 250 тысяч

150 компаний представили 10 тысяч вакансий с зарплатами от 65 до 250 тысяч рублей.

Сегодня утром во всех районах области одновременно начали работу площадки ярмарки вакансий. В Липецке ее центральной площадкой стали торгово-развлекательный центр «Европа» на Советской, а для молодежи ярмарка работает в Центре молодёжной карьеры (Студенческий городок, 24).Это уже третья подобная акция в Липецке, и она подтвердила успех предыдущих ярмарок. В 2024 году 140 компаний предложили жителям города сотни перспективных вакансий с заработком выше 50 тысяч рублей, в результате работу получили 1600 человек.Но если год назад многие работодатели предлагали соискателям рабочие места с зарплатой от 50 до 100 тысяч рублей, то теперь ставки поднялись — от 65 до 250 тысяч и даже выше. Недаром проект сменил название на «Ярмарку высоких зарплат».На площадке в ТРЦ «Европа» вакансии представили более 50 компаний. Ярмарка впечатлила не только масштабом, но и творческим подходом организаторов, а также активностью соискателей. Например, на «островки» тепличных хозяйств представлялась их продукция, мясные производства привлекали потенциальных работников своими деликатесами.Уже в первые минуты работы ярмарки в блокнотах работодателей появилось по несколько контактов потенциальных сотрудников.Те, кто создал хороший визуальный ряд, зарплаты тоже предлагают неплохие. Крупный мясоперерабатывающий комплекс «Черкизово» ищет электромонтеров, предлагая зарплату от 70 тысяч, и технологов — с зарплатой в 95 тысяч.— В области холдинга свиноводческие комплексы, птицефабрики и маслоэкстракционные заводы. Организован подвоз на них с отдаленных районов и сел, — рассказал представитель компании.Завод по производству радиаторов и газовых котлов «Фондиталь» искал операторов и плавильщиков с зарплатой от 65 тысяч «чистыми» с перспективой профессионального роста и соответственно зарплаты.Крупнейший работодатель Липецкой области Новолипецкий металлургический комбинат предлагает одни из самых высоких зарплат в регионе. Мартовский рейтинг РИА Новости называет металлургию ведущей отраслью области, со средней зарплатой 102 тысячи рублей. По отдельным специальностях зарплаты металлургов свыше 160 тысяч рублей. Это например, машинист коксовых машин, сталевар конвертера и горновой доменной печи. Помимо высоких зарплат у сотрудников комбината один из лучших социальных пакетов в регионе и отрасли. Он включает добровольное медицинское страхование за счет работодателя, корпоративный фитнес, компенсацию обедов, бесплатную сотовую связь, доставку сотрудников из пригорода, возможность отдохнуть в санатории и отправить детей в летний лагерь.— Сегодня состояние рынка труда таково, что самым дефицитным и самым востребованным «продуктом» является человек. Высококвалифицированные профессионалы, люди рабочих профессий. Поэтому поиск специалистов для производств, особенно для экономически-значимых производств региона — наша приоритетная задача. Мы надеемся, что каждый, кто придет, обязательно найдет для себя работу, — сказала посетившая ярмарку министр социальной политики региона Татьяна Андреева.Алла Кретова уже на пенсии, но, говорит, что и ей на ярмарке предложили несколько вакансий.— Я всю жизнь работала бухгалтером. Успела перед выходом на пенсию освоить современные компьютерные программы, и мне с радостью предложили работу, например, крупный строительный супермаркет, с зарплатой чуть ли не в три раза больше чем моя пенсия. Обещают 70 тысяч.Алексей Морозов в возрасте, когда до пенсии еще далеко, но в категорию «требуется люди до 35» он не входит.— Какое-то время назад на нас, людей в годах смотрели настороженно, а если честно — попросту не брали на работу. Теперь ситуация обратная — узнав, что я тракторист, бульдозерист, автокрановщик, могу работать на грейдере, на экскаваторе, мне, несмотря на мои за 50, сразу несколько дорожных, строительных компаний наперебой предлагали работу. Зарплата — «сотка».—Ярмарки вакансий стали для нас уже традиционными. Мы проводим их в регионе регулярно. И наша принципиальная позиция — помогать с подбором кадров в первую очередь работодателям, которые предлагают высокую белую зарплату. Сегодня компании региона представили 10 тысяч вакансий с зарплатой от 60 тысяч рублей. Мы создали систему сервисов для сравнения условий работы. Например, по размеру льгот, наличию корпоративных, страховых или санаторных программ — всё, что может предложить работодатель. Люди смотрят и выбирают, что им больше подходит, и что больше нравится. Такая «витрина» стимулирует работодателей улучшать условия труда, иначе не получится обеспечить себя кадрами. Кроме того, сейчас чётко приоритизируем предложения по направлениям — оборонная промышленность, ОЭЗ «Липецк», ЖКХ. Полностью загружен наш Центр молодёжной карьеры — первый в стране. Школьники и студенты проходят профтестирование, встречаются с талантологами, получают рекомендации по выбору специальности. Правильный выбор профессии — первый шаг к успеху. Посетить центр должен каждый школьник, — говорит губернатор Игорь Артамонов.И в самом деле, на ярмарку пришли даже школьники — присмотреть работу на лето. Но их тут же «профориентируют»: предлагают всерьез задуматься, куда пойти после школы, колледжа, вуза.По словам начальника отдела активной политики занятости кадрового центра «Работа России» Ольги Артеменко, среди волонтеров ярмарки, есть дети ее коллег. Они вовлечены в процесс. И это неспроста.— Мы хотим возродить интерес к преемственности профессий. Создали специальное семейное древо, на котором каждый может отметить, кем работали его предки. В помощь привлекли своих детей, на ярмарке они составляют такие «профессиональные родословные» для посетителей. Но это должно способствовать профориентации тех же школьников. Важно, кем в семье работают мама, папа, дедушка, бабушка, кем были прабабушки и прадедушки. Мы готовы вести будущего профессионала со школьной скамьи до студенчества и до первых рабочих мест.К слову, министр социально защиты Татьяна Андреева сообщила, что работодателей призывают сотрудничать с Центром молодёжной карьеры самым серьезным образом.— Мы им рекомендуем прямо не выходить оттуда! Там все начинается, именно там весь будущий кадровый потенциал. А для тех работодателей, кто активнее всего сотрудничает с Центром молодежной карьеры, мы установили специальные призы, и ежегодно их вручаем, — рассказала министр GOROD48.