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Общество
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сегодня, 13:00
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«Это просто страсть Господня!»
Так депутат Липецкого горсовета Олег Косолапов отозвался о лестничном спуске, так и не построенном подрядчиком мэрии Албертом Князи Расояном.
Сегодня — 4 апреля, но на крутом спуске у педагогического университета находится какая-то корявая конструкция, которую назвать лестницей просто не повернется язык.
Выходит, контракт с МКУ «Управление строительства Липецка» сорван.
— Я часто вижу это чудовищное творение нашего армянского друга и прихожу в негодование, — говорит GOROD48 склонный к образным сравнениям депутат горсовета по 3-му избирательному округу Олег Косолапов.
этапы возведения шедевра
Еще в прошлом году вице-мэр Светлана Сурмий грозила предпринимателю Алберту Князи Расояну штрафами и внесением в реестр недобросовестных подрядчиков. Но тот, по словам депутата, стоял и улыбался. По последним данным из мэрии Олегу Косолапову известно, что городской департамент градостроительства и архитектуры готовит в УФАС по Липецкой области пакет документов о внесении этого предпринимателя в Реестр недобросовестных поставщиков и вот-вот разорвет с ним муниципальный контракт в одностороннем порядке.
— Мне клятвенно пообещали, что сразу же после этого найдут другого подрядчика и что летом лестницу доведут до ума, — говорит Олег Косолапов.
Напомним, что лестница на крутом спуске между госуниверситетом и улицей Салтыкова-Щедрина была грунтовой. Строительство новой, капитальной вошло в пакет наказов избирателей. Исполнителем контракта стоимостью 1,7 млн рублей стал предприниматель Алберт Князи Расоян.
Алберт Князи Расоян печально известен мэрии. В прошлом году его компания нарушила сроки контракта при строительстве 300-метровой дорожки между остановками «Технический университет» и «Областная больница», а в позапрошлом году его оштрафовали на 30 тысяч рублей за срыв другого муниципального контракта — обустройства пешеходной зоны в 28-м микрорайоне. Впрочем, по данным бизнес-агрегаторов, ИП Расоян Алберт Князи в почете у городской администрации. В топе его работодателей — МКУ «Управление строительства Липецка» (восемь контрактов на 49,1 млн рублей), департамент образования мэрии (девять контрактов на 31,5 млн рублей), УГС Липецка (два контракта на 26,5 млн рублей).
Есть и еще один несостоявшийся проект по тем же наказам избирателей — в округе депутата Алексея Харина. На улице Свиридова напротив дома №2 нужно было всего лишь заделать провал грунта на пешеходной дорожке и переложить брусчатку. Но сделать это не могут до сих пор из-за того, что в месте ремонта тротуара еще летом прорвало водопроводную трубу, которую зачем-то купила фирма из Воронежа. И пока утечку не ликвидируют, подрядчик мэрии, взявшийся восстановить плиточное покрытие пешеходной дорожки по наказу избирателей, не может закончить работу. В итоге на тротуаре перед двумя свечками на Свиридова тротуара нет.
Лужа на Свиридова все это время является предметом спора между депутатом, мэрией и хозяйствующими субъектами. Толку — ноль. Найти собственника лопнувшего водопровода мэрия не может. А вкладывать в ремонт частного объекта бюджетные средства муниципалитет не в праве.
лето прошлого года
поздняя осень
— Я регулярно говорю об этой проблеме и в горсовете, и в мэрии. Но воз, как говорится, и ныне там. Одни отписки и обещания, — говорит Алексей Харин.
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