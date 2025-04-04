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сегодня, 13:00
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«Это просто страсть Господня!»

Так депутат Липецкого горсовета Олег Косолапов отозвался о лестничном спуске, так и не построенном подрядчиком мэрии Албертом Князи Расояном.

«Если я сказал, успеем, значит, успеем!» Эти слова 11 ноября сказал GOROD48 представитель строительной компании, монтировавшей лестницу от улицы Студеновской к улице Салтыкова-Щедрина. Строитель называл сроком окончания работ 15 декабря.


Сегодня — 4 апреля, но на крутом спуске у педагогического университета находится какая-то корявая конструкция, которую назвать лестницей просто не повернется язык.

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Выходит, контракт с МКУ «Управление строительства Липецка» сорван.

— Я часто вижу это чудовищное творение нашего армянского друга и прихожу в негодование, — говорит GOROD48 склонный к образным сравнениям депутат горсовета по 3-му избирательному округу Олег Косолапов.

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этапы возведения шедевра 

Еще в прошлом году вице-мэр Светлана Сурмий грозила предпринимателю Алберту Князи Расояну штрафами и внесением в реестр недобросовестных подрядчиков. Но тот, по словам депутата, стоял и улыбался. По последним данным из мэрии Олегу Косолапову известно, что городской департамент градостроительства и архитектуры готовит в УФАС по Липецкой области пакет документов о внесении этого предпринимателя в Реестр недобросовестных поставщиков и вот-вот разорвет с ним муниципальный контракт в одностороннем порядке.

— Мне клятвенно пообещали, что сразу же после этого найдут другого подрядчика и что летом лестницу доведут до ума, — говорит Олег Косолапов.

Напомним, что лестница на крутом спуске между госуниверситетом и улицей Салтыкова-Щедрина была грунтовой. Строительство новой, капитальной вошло в пакет наказов избирателей. Исполнителем контракта стоимостью 1,7 млн рублей стал предприниматель Алберт Князи Расоян.

Алберт Князи Расоян печально известен мэрии. В прошлом году его компания нарушила сроки контракта при строительстве 300-метровой дорожки между остановками «Технический университет» и «Областная больница», а в позапрошлом году его оштрафовали на 30 тысяч рублей за срыв другого муниципального контракта — обустройства пешеходной зоны в 28-м микрорайоне. Впрочем, по данным бизнес-агрегаторов, ИП Расоян Алберт Князи в почете у городской администрации. В топе его работодателей — МКУ «Управление строительства Липецка» (восемь контрактов на 49,1 млн рублей), департамент образования мэрии (девять контрактов на 31,5 млн рублей), УГС Липецка (два контракта на 26,5 млн рублей).

Есть и еще один несостоявшийся проект по тем же наказам избирателей — в округе депутата Алексея Харина. На улице Свиридова напротив дома №2 нужно было всего лишь заделать провал грунта на пешеходной дорожке и переложить брусчатку. Но сделать это не могут до сих пор из-за того, что в месте ремонта тротуара еще летом прорвало водопроводную трубу, которую зачем-то купила фирма из Воронежа. И пока утечку не ликвидируют, подрядчик мэрии, взявшийся восстановить плиточное покрытие пешеходной дорожки по наказу избирателей, не может закончить работу. В итоге на тротуаре перед двумя свечками на Свиридова тротуара нет.

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Лужа на Свиридова все это время является предметом спора между депутатом, мэрией и хозяйствующими субъектами. Толку — ноль. Найти собственника лопнувшего водопровода мэрия не может. А вкладывать в ремонт частного объекта бюджетные средства муниципалитет не в праве.

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лето прошлого года 

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поздняя осень  

— Я регулярно говорю об этой проблеме и в горсовете, и в мэрии. Но воз, как говорится, и ныне там. Одни отписки и обещания, — говорит Алексей Харин.
благоустройство
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Комментарии (6)

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Сначала новые
19 округ
17 минут назад
Что с поликлиникой 1, на Советской?
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я
19 минут назад
А вот местные жители наверняка рады - всё не грязь месить. А тут лестница - кривая и косая, но своя, родная!
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Викторм
19 минут назад
Кто бы сомневался...
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007
30 минут назад
Так уже апрель месяц что мешало его добавить в черный список, и найти нового подрядчика а?
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Захарова
39 минут назад
А у нас в городе куда не копни, везде страсть Господня! Только на презентациях в картинках все хорошо! А если обратишься в тот же самый развития территорий, то только отписки, отписки и еще раз отписки.
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Вот это поворот ))))))
сегодня, 13:08
— Я регулярно говорю об этой проблеме и в горсовете, и в мэрии. Но воз, как говорится, и ныне там. Одни отписки и обещания,
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