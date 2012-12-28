В Добровском округе — нашествие змей?

На самом деле на видео запечатлено обычное природное явление.

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15 апреля в окрестностях села Преображеновка Добровского округа сняли на видео огромное количество змей.Как рассказал GOROD48 заместитель директора заповедника «Галичья гора» по научно-исследовательской работе Владимир Сарычев, хотя главного признака ужа — жёлтого пятна на голове у змей из ролика и не видно, но по размеру, габитусу — набору морфологических признаков c вероятностью в 95-100% на видео запечатлены ужи.В середине апреля с первыми тёплыми днями змеи выходят из зимней спячки. Ужи зимуют большими группами, доходящими до 100 особей. Для спячки они выбирают подземные полости, пещеры, трещины в скалах или торфяники в пойме реки Воронеж. К месту зимовки ужи сползаются со всей округи с радиуса в несколько километров. Они сворачиваются в клубки.Когда становится тепло — ужи также выползают группами и начинают греться клубками. Для набора температуры тела им требуется несколько дней, после чего с места массовой зимовки ужи расползаются и начинается брачный период.То есть на видео запечатлено обычное биологическое явление. Пугаться его не стоит. Уничтожать ужей нельзя — это очень полезные змеи: они питаются грызунами. А у рек — лягушками.Напомним, в Липецкой области обитает четыре вида змей, и только одна из них ядовитая — обыкновенная гадюка. Яд гадюки содержит вещества, которые влияют на свертывающую систему крови. Уже впервые минуты после укуса возникает отечность, которая постепенно нарастает. Наиболее опасны укусы в шею, голову. Пострадавший отмечает резкую слабость, головокружение, тошноту, возможна рвота и обморочное состояние за счет резкого снижения давления.