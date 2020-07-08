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Сегодня в Липецке: день лысых мужчин, липчанам наплевать на крики и ругань начальства
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Общество
138
21 минуту назад
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Сегодня в Липецке: день лысых мужчин, липчанам наплевать на крики и ругань начальства

Всё самое главное про наступивший вторник.

Уже почти лето

Столбик термометра днём в Липецке поднимется уже от +17 до +19 градусов. День выдастся не только тёплым, но и сухим – осадки не предвидятся.

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Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду по адресам:

ул.15 микрорайон, 1/2, 1/3, 1/4, 2, 2/2, 3, 4, 5, 5/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 35б, 36, 37;
ул. Водопьянова, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 21б стр. 1, 23, 23а, 23б ,29, 29а, 25, 25а, 31, 33, 70;
ул. Достоевского, 71;
ул. Папина, 6, 6а;
ул. Петра Смородина, 2, 4а, 6, 8, 8а, 12, 12а, 12б, 12в, 12г, 13, 13а, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26;
ул. Стаханова, 3, 5, 9, 7, 11, 13, 15, 17, 18, 18а, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 27, 29а, 29б, 31а;
ул. Студ. Городок, 10, 11, 13, 14;
пр-т 60 лет СССР, 24, 28, 34.
пр-д Строителей, 4, 6, 6/1, 8, 12, 14а, 16, 18, 27а, 29.

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Отключение света

С 8:00 до 17:00 погрузятся во мрак

ул. 9-й мкр. 42а, 69;
ул. Московская.

С 9:00 до 17:00 основной этап отключения электричества затронет дома:
ул. Добровская;
ул. Железногорская;
ул. Монтажников, 3а;
ул. Патриотическая;
ул. Студеновская, 187а;
ул. Юношеская;

В селе Ссёлки в это же время повернут рубильники на улицах 1 Мая; Гагарина; Грибной, 4, 44; Космонавтов; Ленина; Советской; Учительской.

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С 10:00 до 17:00 в связи с ремонтными работами обесточат дом на улице Звездной, 14/2.

Пробки

С раннего утра на дорогах Липецка начали появляться проблемные места. Но умный в пробку не пойдёт, он её объедет, а помогут в этом «Яндекс-карты» или аналогичные приложения.


Отчётный концерт в рабочий полдень

В Городском дворце культуры (ул. Коммунистическая, 20) сегодня состоится отчётный концерт Народного хора ветеранов под руководством Светланы Есиповой (12+).

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Мероприятие назначили на 12:00, наверное потому, что в вечернее время дворец не выдержал бы наплыва желающих посмотреть за этим выступлением.

«Истина в кине»

Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) приглашает в свой знаменитый киноклуб. Сегодня в 19:01 смотреть и обсуждать будут фильм «Экстаз». Франция, Бельгия, 2028. Триллер. Режиссёр Гаспар Ноэ (18+).

Выпускники академии современного танца решают устроить прощальную вечеринку. Однако таинственным образом под нарастающий ритм музыки почти всех охватывает нездоровая эйфория, которой невозможно сопротивляться. Оказывается, кто-то подмешал в сангрию психоделики, и теперь участники этой безумной вечеринки постепенно начинают слетать с катушек.


В ролях: София Бутелла, Ромен Гийермик, Кидди Смайл.

Замахнулся на Леонардо нашего… да Винчи

А в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) в 18:00 поговорят о высоком – о Леонардо Да Винчи (16+).

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Леонардо. Автопортрет. После 1512 г.

К слову, великий художник, скульптор и учёный родился именно 15 апреля – в 1452 году. Некий художник Павел Зуданов (не берёмся оценить его в масштабе личности Великого Леонардо) поведёт разговор на тему творчества итальянского гения в контексте современного искусства. Липецкого. Говорят, будет интересно.

Страстная неделя

Сегодня празднуют Великий вторник – в этот день Христос рассказывал собравшимся в иерусалимском храме притчи.

А ещё сегодня всемирный день Макдональдса, посвященный открытию первого ресторана сети в 1955 году. Но мы об этом не будем – не скрепно. Кроме того, 15 апреля – День лысых мужчин.

Кроме Леонардо Да Винчи в этот день родились поэт Николай Гумилёв, писатель Борис Стругацкий и певица Алла Пугачёва, в 1970-е годы служившая в липецкой филармонии.

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Липецкая афиша будущей Примадонны

Работа для пенсионеров

Всё чаще приходится читать про кадровый голов в России, хотя многие так и не могут взять в толк – откуда он появился. Наверное, экономика развивается семимильными шагами (см. цены в магазинах) и ей требуется всё больше специалистов, ведь так?

Уже 51% липецких компаний в опросе SuperJob заявили, что принимают на работу пенсионеров (мужчин после 65 лет и женщин после 60) на общих основаниях. Ещё 33% компаний готовы трудоустраивать пожилых людей на отдельные должности.

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Плюс, многие компании стараются удержать от ухода сотрудников, достигших пенсионного возраста – в том числе денежными выплатами. Выходит, не всё так плохо! Благодарим пенсионную реформу и ждём продолжения.

«Начальник что-то кричал, я не вник…»

Лишь 2% липчан в опросе SuperJob признались, что после взбучки от начальства начинают работать лучше.

45% опрошенных заявили, что после разноса от руководителей у них всё ещё больше начинает валиться из рук и они начинают работать ещё хуже. А 41% рассказал, что крики, угрозы и пламенные речи вышестоящих коллег никак не влияют на незамутнённое озеро их души. Проще говоря, этим людям по барабану.

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18% липчан сталкиваются с негативом от начальства каждый день, 12% - несколько раз в неделю, 15% - несколько раз в месяц, 11% несколько раз в год. 25 % рассказали, что руководство никогда не портит им настроение.

Дорогие липчане! День нас ждёт насыщенный событиями и наверняка будет ещё много новостей. Следить за событиями жителям нашего региона просто: достаточно время от времени заходить в информационную ленту GOROD48 и читать сообщения. С нами вы точно не пропустите ничего важного и интересного! Ждём вас на сайте 24/7 снова и снова.
Сегодня в Липецке
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Комментарии (2)

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