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В России
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сегодня, 15:59
В Госдуме назвали условия для назначения пенсии в 2025 году
Для назначения страховой пенсии в 2025 году необходимо выполнить два ключевых условия.
Размер страховой пенсии по старости напрямую зависит от количества накопленных пенсионных баллов, которые отражают трудовой вклад гражданина в экономику страны.
«Рассчитать размер будущей пенсии достаточно просто. Необходимо знать количество накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), стоимость одного ИПК на момент выхода на пенсию, а также размер фиксированной выплаты. Эти данные можно найти в личном кабинете на сайте Социального Фонда России (СФР) или в разделе «Работа и пенсия» на портале Госуслуг», — рассказал Чаплин.
В случае отсутствия доступа к онлайн-сервисам, информацию можно получить, обратившись лично в ближайшее отделение СФР, — отметил он.
Особое внимание депутат уделил вопросу подтверждения трудового стажа.
«В жизни бывают разные ситуации, и иногда документы, подтверждающие стаж, могут быть утеряны, — заявил Никита Чаплин. — В таких случаях необходимо использовать все возможные способы восстановления информации». К ним относятся трудовые договоры, справки о доходах, налоговые декларации и банковские выписки, подтверждающие трудовую деятельность. Для получения этих документов необходимо обратиться в государственные архивы или архивы предприятий и организаций, в которых вы работали. "Многие компании хранят данные о бывших сотрудниках, поэтому не стоит пренебрегать этим способом», — советует депутат.
В исключительных случаях, когда восстановить документы не представляется возможным, возможно привлечение свидетелей. «Если документы утеряны по уважительной причине, - пояснил Никита Чаплин, - можно обратиться к бывшим коллегам, руководителям и другим лицам, осведомленным о вашем трудоустройстве». Их свидетельские показания могут быть приняты во внимание при определении трудового стажа.
Парламентарий призвал граждан заблаговременно позаботиться о формировании своей будущей пенсии. «Чем больше стаж и количество накопленных баллов, тем выше будет размер пенсионных выплат, - подчеркивает депутат. - Поэтому важно работать официально, делать отчисления в пенсионную систему и следить за состоянием своего лицевого счета в СФР». Он также отметил важность своевременного обращения в СФР для консультаций и получения информации о порядке формирования пенсии.
«В федеральном бюджете заложены средства для увеличения пенсионных выплат, — добавил Никита Чаплин. — Так, в 2025 году уже была проведена индексация пенсий. В 2026 году планируется также провести индексацию, состоящую из двух этапов: первая будет проведена с 1 февраля с учетом уровня инфляции за прошедший год, а вторая — с 1 апреля, принимая во внимание рост фонда оплаты труда. Предварительно, индексация на 2026 год запланирована на уровне 4% и 2,3% соответственно, однако окончательные параметры будут зависеть от фактических показателей инфляции и экономического роста».
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