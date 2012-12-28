«С людьми на связи, будем сопровождать каждого»: мэр Липецка встретился с жителями улицы Бунина
Раненым в Ельце оказался термист предприятия: уточнены данные по пострадавшим от ракетного удара
Раненым в Ельце оказался термист предприятия: уточнены данные по пострадавшим от ракетного удара
Сегодня в Липецке: липчане назвали профессии, которые считают благородными, почтальоны с сумками денег – вымирающий вид?
Происшествия
83
15 минут назад
Ракетную опасность и красный уровень в Липецкой области отменили
0
0
0
1
0
Комментарии