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83
15 минут назад

Ракетную опасность и красный уровень в Липецкой области отменили

Экстренный службы отменили режим ракетной опасности действовавший с 05:50. Снят и красный уровень воздушной угрозы, объявленный в 02:06.
БПЛА
воздушная тревога
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