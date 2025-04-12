Красная карточка нападающему за… попытку забить гол?

В концовке встречи в Волгограде судья нагло лишил «Металлург» заслуженной ничьей.

Специально под «Металлург» молодёжь усилили игроками и из основного «Ротора», выступающего в первой лиге, благо регламент позволяет это делать. На поле вышли центральный нападающий Владислав Морозов (20 матчей, 1 гол в «Лучшей лиге мира» в текущем сезоне), полузащитник Игорь Соколов (13 игр в ЛЛМ).









Соколов (№10) из ЛЛМ на поле, безусловно, выделялся

У липчан же явные проблемы с составом. На матч с «Ротором» набралось лишь 6 запасных, при этом лучший игрок прошлого матча с пензенский «Зенитом» (1:2) Даниил Кашмин мог появиться на поле лишь в экстренном случае: сильно повреждена стопа. А нападающий Дмитрий Бушуев из-за травмы и вовсе остался дома.





Дмитрий Бугаков впервые в сезоне дал шанс опытному вратарю Александру Кобзеву, который в 2017 году выступал за «Ротор» - 22 матча, 27 пропущенных мячей.





Кроме того, с первых минут вышла на поле «волгоградская связка»: экс-волжане центральный защитник Кирилл Донцов и нападающий Михаил Агеев. Для Агеева, перешедшего зимой в «Металлург» из «Ротора», но пропустившего из-за травмы почти всю предсезонную подготовку, это был первый выход в основе «сталеваров».









Игра поначалу давалась

… А ведь игра на стадионе «Зенит», вешающем 3 тысячи зрителей, «Металлургу» давалась. Проходили и передачи, и комбинации и даже обыгрыши «один в один». Вот только на подступах к чужой штрафной наших игроков одолевал непонятный ступор – возможно, давила ответственность после двух поражений.









Антон Рощин - душа многих липецких атак

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Судья. Начало

На 33-й минуте опять появились вопросы к судье. Липчане разогнали быструю атаку, которую соперники решили прервать в середине поля с помощью фола. Быков моментально дунул в свисток, забыв все судейские рекомендации смотреть и ждать развития эпизода. А ведь наша команда сохранила мяч и имела численное преимущество в атаке… Последовавший за этим штрафной (в пользу провинившихся) завершился подачей и ударом Антона Рощина по воротам – «пристрелка» явно затягивалась.





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В конце тайма и Кобзеву пришлось продемонстрировать парочку прыжков по углам – матч выходил совсем не скучным.





Не забиваешь ты...

Второй тайм «Металлург» начал с давления, несколько раз угрожал воротам. Самый реальный шанс после размашистой комбинации и навеса с фланга Никита Горункова мог возникнуть у Рощина, но удар того заблокировали.





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И в итоге сработало «древнее футбольное правило»: Морозов из первой лиги сделал «радиоуправляемый» навес в штрафную, где 21-летний полузащитник Павел Трифонов выиграл позиционную борьбу у защитника и неотразимо пробил - 1:0.





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Кульминация

Героем же концовке встречи стал… судья Быков. В компенсированное время Агеев всё же нашёл «железобетонный» шанс, но чисто в игровом эпизоде столкнулся с вратарём Матвеем Феклиным. Мяч отскочил к вышедшему на замену Никите Панову, которому оставалось одно мгновения, чтобы поразить пустые ворота, но.… В решающий момент вновь невпопад прозвучала трель свистка Быкова, который усмотрел в абсолютно игровых действиях Агеева… нападение на вратаря. И предъявил нападающему даже не жёлтую, а красную карточку. Но главное – лишил липчан возможности забить ответный гол и честно увезти ничью, которая стала бы более справедливым итогом игры…





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По нашей информации, «Металлург» намерен оспорить красную карточку Агеева и в понедельник пришлет в ФНЛ все необходимые материалы. Шансы у липчан высоки, но результат матча в Волгограде уже не изменишь.







Следующий шанс приступить к набору очков выпадет команде Дмитрия Бугакова через неделю – 17 апреля в Москве в игре против «Строгино».











«Ротор-2» - «Металлург» - 1:0 (0:0)



Гол: 1:0 - П.Трифонов, 58.



«Ротор-2»: 1.Феклин. 15.Макс.Мальцев. 70.Погудин. 12.Фальченко. 7.Харлан. 93.Конст.Колесников. 10.И.Соколов (24.С.Прокофьев, 82). 93.Ахмедханов (к). 63.Дударин. 56.Трифонов (69.Костюк, 90+). 9.Влад.Морозов.



«Металлург»: 16.Кобзев. 67.Ткачук. 80.Донцов. 14.Гордиенко. 4.Горунков (11.Н.Панов, 84). 8.Пахомов (к). 28.Кононенко (27.Коротких, 84). 87.Рощин (15.Елизаров, 59). 31.Гайдук. 17.Глухов. 13.Агеев.



Предупреждения: Погудин, 31. Макс.Мальцев, 36. Влад.Морозов, 80. Колесников, 86 - Донцов, 70. Ткачук, 90+. Удаление Агеев, 90+5.



Судьи В.Быков (Москва), И.Волков (Москва), В.Махрин (Орёл). Резервный И.Игумнов (Волгоград). Инспектор Б.Тимофеев (Тула).



12 апреля. Волгоград. Стадион «Зенит». 334 зрителей.

Футбол – не фигурное катание, оценок за красоту игры здесь, увы, не добавляют. С другой стороны, если у команды есть игра и свой почерк, то результат рано или поздно придёт, а пока…В Волгограде «Металлург» вновь ничем не уступил своему сопернику, но «Ротор-2» сумел воспользоваться одним из своих немногочисленных моментов, а липецкие «поэты от футбола» свои шансы не реализовали и в итоге потерпели третье досадное поражение – 0:1.Все дублёры «Ротора» - как один честолюбивые, но далеко не все молодые.С капитанской повязкой хозяев вывел на поле хавбек Ризван Ахмедханов (1993 г.р.), за плечами которого более 300 матчей во втором дивизионе («Ротор», «Черноморец», «Форте», волжское «Торпедо» и др.). Он является своего рода «дядькой-наставником» для команды, в которой выступают в основном воспитанники знаменитой волгоградской Академии.Как заметил после игры главный тренер хозяев Альберт Гудимов, вклад этих футболистов в победу переоценить трудно.На 10-й минуте в штрафной площадке упал Сергей Гайдук – судья из Москвы Владислав Быков назначить пенальти в ворота хозяев не рискнул.На 21-й минуте Гайдук имел отличный шанс, но не попал в «девятку».Спустя две минуты о себе напомнил и Агеев, пробивший по воротам «Ротора-2».Шла 58-я минуту, а «Металлурга» было достаточно времени, чтобы отыграться. Липчане по-прежнему долго владели мячом, «Ротор» перешёл на классическую игру на удержание, преодолеть его компактную оборону было непросто.Минут за 20 до конца липчане перешли на навал – возможно, единственно правильную тиктиву в этой ситуации. Бил головой Глухов, на последних минутах почти не уходил из чужой штрафной 198-сантиметровый защитник Роман Ткачук, тоже отыскавший возможность атаковать «со второго этажа».