Спорт
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сегодня, 12:50
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Красная карточка нападающему за… попытку забить гол?
В концовке встречи в Волгограде судья нагло лишил «Металлург» заслуженной ничьей.
В Волгограде «Металлург» вновь ничем не уступил своему сопернику, но «Ротор-2» сумел воспользоваться одним из своих немногочисленных моментов, а липецкие «поэты от футбола» свои шансы не реализовали и в итоге потерпели третье досадное поражение – 0:1.
«Придут 32-летние дублёры…»
Все дублёры «Ротора» - как один честолюбивые, но далеко не все молодые.
С капитанской повязкой хозяев вывел на поле хавбек Ризван Ахмедханов (1993 г.р.), за плечами которого более 300 матчей во втором дивизионе («Ротор», «Черноморец», «Форте», волжское «Торпедо» и др.). Он является своего рода «дядькой-наставником» для команды, в которой выступают в основном воспитанники знаменитой волгоградской Академии.
Специально под «Металлург» молодёжь усилили игроками и из основного «Ротора», выступающего в первой лиге, благо регламент позволяет это делать. На поле вышли центральный нападающий Владислав Морозов (20 матчей, 1 гол в «Лучшей лиге мира» в текущем сезоне), полузащитник Игорь Соколов (13 игр в ЛЛМ).
Соколов (№10) из ЛЛМ на поле, безусловно, выделялся
Как заметил после игры главный тренер хозяев Альберт Гудимов, вклад этих футболистов в победу переоценить трудно.
Минус Бушуев, Кашмин «на одной ноге»
У липчан же явные проблемы с составом. На матч с «Ротором» набралось лишь 6 запасных, при этом лучший игрок прошлого матча с пензенский «Зенитом» (1:2) Даниил Кашмин мог появиться на поле лишь в экстренном случае: сильно повреждена стопа. А нападающий Дмитрий Бушуев из-за травмы и вовсе остался дома.
Дмитрий Бугаков впервые в сезоне дал шанс опытному вратарю Александру Кобзеву, который в 2017 году выступал за «Ротор» - 22 матча, 27 пропущенных мячей.
Кроме того, с первых минут вышла на поле «волгоградская связка»: экс-волжане центральный защитник Кирилл Донцов и нападающий Михаил Агеев. Для Агеева, перешедшего зимой в «Металлург» из «Ротора», но пропустившего из-за травмы почти всю предсезонную подготовку, это был первый выход в основе «сталеваров».
Игра поначалу давалась
… А ведь игра на стадионе «Зенит», вешающем 3 тысячи зрителей, «Металлургу» давалась. Проходили и передачи, и комбинации и даже обыгрыши «один в один». Вот только на подступах к чужой штрафной наших игроков одолевал непонятный ступор – возможно, давила ответственность после двух поражений.
Антон Рощин - душа многих липецких атак
На 10-й минуте в штрафной площадке упал Сергей Гайдук – судья из Москвы Владислав Быков назначить пенальти в ворота хозяев не рискнул.
На 21-й минуте Гайдук имел отличный шанс, но не попал в «девятку».
Спустя две минуты о себе напомнил и Агеев, пробивший по воротам «Ротора-2».
Судья. Начало
На 33-й минуте опять появились вопросы к судье. Липчане разогнали быструю атаку, которую соперники решили прервать в середине поля с помощью фола. Быков моментально дунул в свисток, забыв все судейские рекомендации смотреть и ждать развития эпизода. А ведь наша команда сохранила мяч и имела численное преимущество в атаке… Последовавший за этим штрафной (в пользу провинившихся) завершился подачей и ударом Антона Рощина по воротам – «пристрелка» явно затягивалась.
В конце тайма и Кобзеву пришлось продемонстрировать парочку прыжков по углам – матч выходил совсем не скучным.
Не забиваешь ты...
Второй тайм «Металлург» начал с давления, несколько раз угрожал воротам. Самый реальный шанс после размашистой комбинации и навеса с фланга Никита Горункова мог возникнуть у Рощина, но удар того заблокировали.
И в итоге сработало «древнее футбольное правило»: Морозов из первой лиги сделал «радиоуправляемый» навес в штрафную, где 21-летний полузащитник Павел Трифонов выиграл позиционную борьбу у защитника и неотразимо пробил - 1:0.
Шла 58-я минуту, а «Металлурга» было достаточно времени, чтобы отыграться. Липчане по-прежнему долго владели мячом, «Ротор» перешёл на классическую игру на удержание, преодолеть его компактную оборону было непросто.
Минут за 20 до конца липчане перешли на навал – возможно, единственно правильную тиктиву в этой ситуации. Бил головой Глухов, на последних минутах почти не уходил из чужой штрафной 198-сантиметровый защитник Роман Ткачук, тоже отыскавший возможность атаковать «со второго этажа».
Кульминация
Героем же концовке встречи стал… судья Быков. В компенсированное время Агеев всё же нашёл «железобетонный» шанс, но чисто в игровом эпизоде столкнулся с вратарём Матвеем Феклиным. Мяч отскочил к вышедшему на замену Никите Панову, которому оставалось одно мгновения, чтобы поразить пустые ворота, но.… В решающий момент вновь невпопад прозвучала трель свистка Быкова, который усмотрел в абсолютно игровых действиях Агеева… нападение на вратаря. И предъявил нападающему даже не жёлтую, а красную карточку. Но главное – лишил липчан возможности забить ответный гол и честно увезти ничью, которая стала бы более справедливым итогом игры…
По нашей информации, «Металлург» намерен оспорить красную карточку Агеева и в понедельник пришлет в ФНЛ все необходимые материалы. Шансы у липчан высоки, но результат матча в Волгограде уже не изменишь.
Следующий шанс приступить к набору очков выпадет команде Дмитрия Бугакова через неделю – 17 апреля в Москве в игре против «Строгино».
«Ротор-2» - «Металлург» - 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - П.Трифонов, 58.
«Ротор-2»: 1.Феклин. 15.Макс.Мальцев. 70.Погудин. 12.Фальченко. 7.Харлан. 93.Конст.Колесников. 10.И.Соколов (24.С.Прокофьев, 82). 93.Ахмедханов (к). 63.Дударин. 56.Трифонов (69.Костюк, 90+). 9.Влад.Морозов.
«Металлург»: 16.Кобзев. 67.Ткачук. 80.Донцов. 14.Гордиенко. 4.Горунков (11.Н.Панов, 84). 8.Пахомов (к). 28.Кононенко (27.Коротких, 84). 87.Рощин (15.Елизаров, 59). 31.Гайдук. 17.Глухов. 13.Агеев.
Предупреждения: Погудин, 31. Макс.Мальцев, 36. Влад.Морозов, 80. Колесников, 86 - Донцов, 70. Ткачук, 90+. Удаление Агеев, 90+5.
Судьи В.Быков (Москва), И.Волков (Москва), В.Махрин (Орёл). Резервный И.Игумнов (Волгоград). Инспектор Б.Тимофеев (Тула).
12 апреля. Волгоград. Стадион «Зенит». 334 зрителей.
Гол: 1:0 - П.Трифонов, 58.
«Ротор-2»: 1.Феклин. 15.Макс.Мальцев. 70.Погудин. 12.Фальченко. 7.Харлан. 93.Конст.Колесников. 10.И.Соколов (24.С.Прокофьев, 82). 93.Ахмедханов (к). 63.Дударин. 56.Трифонов (69.Костюк, 90+). 9.Влад.Морозов.
«Металлург»: 16.Кобзев. 67.Ткачук. 80.Донцов. 14.Гордиенко. 4.Горунков (11.Н.Панов, 84). 8.Пахомов (к). 28.Кононенко (27.Коротких, 84). 87.Рощин (15.Елизаров, 59). 31.Гайдук. 17.Глухов. 13.Агеев.
Предупреждения: Погудин, 31. Макс.Мальцев, 36. Влад.Морозов, 80. Колесников, 86 - Донцов, 70. Ткачук, 90+. Удаление Агеев, 90+5.
Судьи В.Быков (Москва), И.Волков (Москва), В.Махрин (Орёл). Резервный И.Игумнов (Волгоград). Инспектор Б.Тимофеев (Тула).
12 апреля. Волгоград. Стадион «Зенит». 334 зрителей.
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