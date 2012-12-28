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Спорт
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сегодня, 17:32
Тяжёлые кулаки елецких девчат
Выдержать все три раунда против Даши и Юли смогла далеко не каждая соперница.
Две медали добыли представительницы так называемого «слабого пола». Дарье Легковой в весовой категории до 44 кг пришлось выиграть 4 поединка. Соперниц из Пензы, Раменского и Йошкар-Олы она уверенно победила единогласным решением судей. В финале ельчанку поджидала Дарья Шанцева из Иваново, бой был остановлен в конце заключительного третьего раунда ввиду явного преимущества нашей землячки. Соперница из «города невест» к этому моменту дважды побывала в нокдауне.
Дарья и её тренер Александр Изотов
Юлия Трубицына в категории до 64 кг выходила на ринг дважды. В полуфинале она досрочно во втором раунде победила Дарью Петренко из посёлка Алябьевский (ХМАО-Югра). А вот финал пришлось отработать по полной, нанося и получая в ответ тяжёлые удары. В итоге мнения судей разделились: один был за противницу, но двое – за ельчанку, которой и досталась медаль высшей пробы.
У юношей в весе до 60 кг турнир выиграл Максим Уколов. На пути к финалу он взял верх над соперниками из Москвы, Выксы Нижегородской области и Севска Брянской области. Причём в полуфинале с Даниилом Шведчиковым из Севска судьи отдали победу нашему парню раздельным решением – 2:1. В финале Уколов в агрессивной манере провел бой и победил Юсупа Маждаева из Рассказово Тамбовской области.
Третьи места в своих категориях заняли Егор Ушаков из чаплыгинского клуба «Пересвет» (тренер Алексей Черешнев) в весе до 46 кг и ельчанин Святослав Калмыков (до 50 кг).
Победоносная елецкая команда
Подготовили елецких чемпионов тренеры Александр Изотов, Андрей Черепников, Валерий Измалков.
За награды первенства бились 269 юношей и девушек из 41 региона страны.
Финал первенства страны в этом возрасте пройдёт в июне 2025 года в Сыктывкаре.
Фото: соцсети спорстменов
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