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Спорт
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52 минуты назад
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Участник Олимпиады и его команда: липчанам не было равных в Кубке России по стрельбе
Футболистам, хоккеистам, волейболисткам учиться, гладя на этих мастеров.
На круглом стенде в упражнении «скит» липчане взяли «золотые» медали во всех трёх зачётах -мужском, женском и смешанном.
У мужчин «играющий» тренер нашей команды 37-летний участник Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро-2016 Антон Астахов в квалификации разбил 114 тарелочек из 125, лидеры совершили на три точных выстрела больше, липчанину пришлось поучаствовать в определении «третьего лишнего» участника полуфинала. С задачей Антон справился, а уже в решающий момент включил весь свой опыт. В итоге 37 точных выстрелов, столько же у Кирилла Левина из Татарстана и вновь перестрелка, но уже за 1-е место. Астахов попал в цель 4 раза, конкурент – 3, и «золото» в кармане нашего спортсмена.
Опытный Астахов, который трудится тренером СК "Липецкий Металлург", задал тон остальным стрелкам нашей команды
У женщин 27-летняя мастер спорта Надежда Черных в квалификации показала третий результат – 112 сбитых мишеней из 125, а в борьбе за медали не знала себе равных – 31 очко, опередив на один точный выстрел Елизавету Евграфову из Татарстана.
Надежда Черных - новое имя в российской стрелковой элите.
Замкнула тройку мастер международного класса Наталья Виноградова из Москвы, а в шаге от пьедестала остановилась наша землячка Диана Тонких, ставшая одним из открытий соревнований, ведь девушке всего 17 лет.
Тонких и 28-летний Михаил Шарапов выиграли соревнования смешанных пар – 137 очков в квалификации, победа в финале над командой Санкт-Петербурга – 6:4.
А это победоносный липецкий дуэт
В «трапе» Алексей Гуляев показал лучший результат в квалификации – 118 мишеней, но в итоге занял 2-е место – 26 очков, уступив Захару Олешкол из Краснодара (112, 30).
У женщин Ксения Татарникова заняла 3-е место, в дуэт Максима Смыкова и Елизаветы Борисовой финишировал 2-м, уступив в «медаль-матче» за «золото» команде Москвы – 6:4.
Таким образом, сезон начат триумфально: ни в одной (!) дисциплине не обошлось без наших земляков на пьедестале почёта.
В соревнованиях приняли участие 196 спортсменов из 17 регионов.
Фото из архива липецких стрелков
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