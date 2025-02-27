Липецкая вечЁрка: труп в квартире, из-за кого в городе пахнет навозом, и за что могут уволить мэра
Общество
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сегодня, 11:20
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В Липецке новый дом затапливает фекалиями
В доме №1 по улице Саунина в микрорайоне «Взлётный» регулярно заливает подвал.
И такая ситуация повторяется регулярно — воду из подвала откачивают, но через некоторое время снова образуется фекальный бассейн. Это при том, что дом совсем новый — его сдали в конце 2024 года. Но проблему никто не решает.
26 февраля уровень скопившихся в подвале канализационных стоков достиг шести сантиметров.
— Все перекладывают ответственность друг на друга, а по сути канализационную насосную станцию никто не обслуживает. Застройщик АО «ДСК» передал сети администрации города Липецка, а мэрия назначила уполномоченным МУП «Липецктеплосеть». То есть по сути непрофильное предприятие должно откачивать фекалии и решать проблему с канализацией — но у них нет соответствующей техники, они этим не занимаются. В городе этим занимается «РВК», но «РВК» не взял нашу КНС на баланс — не знаем, по какой причине. Получается замкнутый круг. Вчера приехали сотрудники МУП «Липецктеплосеть», взломали замок на КНС, что-то пытались сделать. Но кардинально проблема не решается. Этот дурдом повторяется раз за разом и все фекалии опять идут в подвал, — возмущаются жильцы.
Ситуацию в доме №1 по улице Саунина уже прокомментировали в «РВК-Липецк».
— Специалистами «РВК-Липецк» проведено обследование — сети водоотведения, расположенные у дома №1 на улице Саунина и находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности водоканала, работают в штатном режиме. Нештатная ситуация произошла на канализационной насосной станции, которая не находится на балансе «РВК-Липецк». Информация об этом передана муниципалитету, так как у объекта есть собственник, который должен его обслуживать.
Много вопросов к муниципалитету и у жильцов: по сути инфраструктура «Взлётного» строилась мэрией на федеральные деньги. К тому же в доме №1 по улице Саунина много квартир переселенцев из ветхого и аварийного жилья и сирот.
Есть вопросы у жильцов и к управляющей компании ООО УК «Гостиная», тесно связанной с самим застройщиком «ДСК». Даже в её электронной почте — ldsk.urist@mail.ru остался отсыл к ДСК. А оператор УК представляется сразу двумя организациями — УК «Гостиная» и ООО «Энергоконсалт».
Вчера у дома №1 по улице Саунина прошло собрание жильцов — они возмущались сложившейся в доме ситуацией.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, обслуживающую дом №1 по улице Саунина канализационную насосную станцию вчера прочистили. Управляющая компания вывезла три-четыре «КамАЗа» отходов. Сейчас все работает в штатном режиме.
В УК «Гостиная» также пообещали связаться с GOROD48 и прокомментировать подтопление.
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