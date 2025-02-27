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сегодня, 11:20
21

В Липецке новый дом затапливает фекалиями

В доме №1 по улице Саунина в микрорайоне «Взлётный» регулярно заливает подвал.

В редакцию GOROD48 обратились жильцы дома №1 по улице Саунина в микрорайоне «Взлётный». Накануне подвал дома затопило водой из канализации.

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И такая ситуация повторяется регулярно — воду из подвала откачивают, но через некоторое время снова образуется фекальный бассейн. Это при том, что дом совсем новый — его сдали в конце 2024 года. Но проблему никто не решает.

26 февраля уровень скопившихся в подвале канализационных стоков достиг шести сантиметров. 

— Все перекладывают ответственность друг на друга, а по сути канализационную насосную станцию никто не обслуживает. Застройщик АО «ДСК» передал сети администрации города Липецка, а мэрия назначила уполномоченным МУП «Липецктеплосеть». То есть по сути непрофильное предприятие должно откачивать фекалии и решать проблему с канализацией — но у них нет соответствующей техники, они этим не занимаются. В городе этим занимается «РВК», но «РВК» не взял нашу КНС на баланс — не знаем, по какой причине. Получается замкнутый круг. Вчера приехали сотрудники МУП «Липецктеплосеть», взломали замок на КНС, что-то пытались сделать. Но кардинально проблема не решается. Этот дурдом повторяется раз за разом и все фекалии опять идут в подвал, — возмущаются жильцы.

Ситуацию в доме №1 по улице Саунина уже прокомментировали в «РВК-Липецк».

— Специалистами «РВК-Липецк» проведено обследование — сети водоотведения, расположенные у дома №1 на улице Саунина и находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности водоканала, работают в штатном режиме. Нештатная ситуация произошла на канализационной насосной станции, которая не находится на балансе «РВК-Липецк». Информация об этом передана муниципалитету, так как у объекта есть собственник, который должен его обслуживать.

Много вопросов к муниципалитету и у жильцов: по сути инфраструктура «Взлётного» строилась мэрией на федеральные деньги. К тому же в доме №1 по улице Саунина много квартир переселенцев из ветхого и аварийного жилья и сирот.

Есть вопросы у жильцов и к управляющей компании ООО УК «Гостиная», тесно связанной с самим застройщиком «ДСК». Даже в её электронной почте — ldsk.urist@mail.ru остался отсыл к ДСК. А оператор УК представляется сразу двумя организациями — УК «Гостиная» и ООО «Энергоконсалт».

Вчера у дома №1 по улице Саунина прошло собрание жильцов — они возмущались сложившейся в доме ситуацией. 

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, обслуживающую дом №1 по улице Саунина  канализационную насосную станцию вчера прочистили. Управляющая компания вывезла три-четыре «КамАЗа» отходов. Сейчас все работает в штатном режиме.

В УК «Гостиная» также пообещали связаться с GOROD48 и прокомментировать подтопление. 
ЖКХ
авария
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Комментарии (21)

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Сначала новые
Дендроид
25 минут назад
Проспект Мира 29, в подвале 3го подьезда по колено канализации, ручьем стекает. Аж на улице слышно. УК Зевс пофиг, ничего не делает, чтобы помочь решить проблему. В подъезде насекомые, сырость, плесень...А ведь в доме живут пенсионеры и дышут всем этим гов...м годами.
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Полетный
34 минуты назад
Главное ипотеку платите вовремя в полном размере
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Полетный
36 минут назад
Главное ипотеку платите вовремя в полном размере
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дядя
55 минут назад
Бери кредит, говорили они! Новостройка - это круто..говорили они
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ГОСТЬ53
сегодня, 13:26
Так для сирот же. Кто ж стараться будет. Это не себе дворец строить... ГОСТы соблюдали? Кто принимал? Из кабинета, небось принимал? Вот кто принимал туда и поселить, желательно пониже...
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сегодня, 13:11
Креативно!
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Коммунист
сегодня, 12:56
Прям как в советских бараках
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Неместный
сегодня, 12:18
Так это же Воронеж строил. Компания ДСК. Так что тут все закономерно
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Лиза
сегодня, 12:12
Сочувствую жильцам...
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*
сегодня, 12:07
Куда только мэр города смотрит какой Позор.
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