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Общество
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44 минуты назад
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За затопленный подвал на улице Саунина взялось МЧС
Главным управлением МЧС России по Липецкой области указано привести подвал в надлежащее состояние.
«Подвал не был включен в перечень объектов, предназначенных для укрытия населения в случае чрезвычайных ситуаций, включая ракетную опасность. При проверке региональным МЧС России зафиксированы факты ненадлежащего содержания подвального помещения. В частности, обнаружены следы прорыва канализационных труб, что делает использование подвала небезопасным. На месте проверки присутствовали представители управляющей компании, департамента ЖКХ, Управления ГО и ЧС города Липецка, а также жильцы дома. Главным управлением МЧС России по Липецкой области указано привести подвал в надлежащее состояние и оборудовать его таким образом, чтобы он мог использоваться как надежное укрытие для жителей дома в случае возникновения угрозы», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области.
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