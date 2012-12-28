Липчанин проведет 9 лет в заключении по обвинению в приготовлении к теракту

По данным следствия и суда, житель Липецка собирался поджечь помещение волонтерской организации.

2-ой Западной окружной военный суд признал 30-летнего жителя Липецка виновным в приготовление к террористическому акту и сотрудничестве с иностранным государством, международной либо иностранной организацией, и назначил ему девять лет заключения. Первые три года осужденный проведет в тюрьме, остальную часть срока — в исправительной колонии строгого режима.«В суде установлено, что весной 2024 года мужчина вступил в переписку с представителями украинских спецслужб, которые склонили его к сотрудничеству.В июне 2024 года по их заданию за одну тысячу рублей, переведенные на его банковскую карту, осужденный сделал в помещении городского военного комиссариата провокационную надпись, выражающую якобы критическое отношение населения к специальной военной операции. Фотографии написанного переслал заказчикам.Затем по инструкциям, полученным от украинского куратора, он подготовил террористический акт в виде поджога помещения волонтерской общественной организации в Липецке, снабжающей участников СВО вещами и предметами для выполнения боевых задач», — сообщает Генеральная прокуратура РФ.По данным следствия, совершить поджог липчанин не смог, поскольку его задержали сотрудники правоохранительных органов.