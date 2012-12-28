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сегодня, 14:48
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Липчанин проведет 9 лет в заключении по обвинению в приготовлении к теракту

По данным следствия и суда, житель Липецка собирался поджечь помещение волонтерской организации.

2-ой Западной окружной военный суд признал 30-летнего жителя Липецка виновным в приготовление к террористическому акту и сотрудничестве с иностранным государством, международной либо иностранной организацией, и назначил ему девять лет заключения. Первые три года осужденный проведет в тюрьме, остальную часть срока — в исправительной колонии строгого режима.

«В суде установлено, что весной 2024 года мужчина вступил в переписку с представителями украинских спецслужб, которые склонили его к сотрудничеству.

В июне 2024 года по их заданию за одну тысячу рублей, переведенные на его банковскую карту, осужденный сделал в помещении городского военного комиссариата провокационную надпись, выражающую якобы критическое отношение населения к специальной военной операции. Фотографии написанного переслал заказчикам.

Затем по инструкциям, полученным от украинского куратора, он подготовил террористический акт в виде поджога помещения волонтерской общественной организации в Липецке, снабжающей участников СВО вещами и предметами для выполнения боевых задач», — сообщает Генеральная прокуратура РФ.

По данным следствия, совершить поджог липчанин не смог, поскольку его задержали сотрудники правоохранительных органов.
суд
теракт
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
Патриот
сегодня, 15:54
Поколение Пепси..
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дилетант
сегодня, 16:34
поколением пепси называют людей родившихся в 1980-х . сейчас им 30-40 лет - это те люди которые работают в экономике и служат в армии.
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Да неужели?
28 минут назад
поколением пепси называют людей родившихся в 1980-х . сейчас им 30-40 лет - это те люди которые работают в экономике и служат в армии. А этому 16 что ли?)))
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Ирина
сегодня, 15:49
Мало дали.
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Александр Н.
сегодня, 15:42
Да, сколько у нас оказывается подленьких душонок.
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Гость
сегодня, 15:27
Сколько же гнилья стало в наших городах жить. Вот результат отсутствия патриотического воспитания в образовании и воспитании детей.
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Бабка Первая
сегодня, 15:24
Если он идейный, то зачем брал тысячу? Аж тысячу)
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