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Липчанин проведет 9 лет в заключении по обвинению в приготовлении к теракту
По данным следствия и суда, житель Липецка собирался поджечь помещение волонтерской организации.
«В суде установлено, что весной 2024 года мужчина вступил в переписку с представителями украинских спецслужб, которые склонили его к сотрудничеству.
В июне 2024 года по их заданию за одну тысячу рублей, переведенные на его банковскую карту, осужденный сделал в помещении городского военного комиссариата провокационную надпись, выражающую якобы критическое отношение населения к специальной военной операции. Фотографии написанного переслал заказчикам.
Затем по инструкциям, полученным от украинского куратора, он подготовил террористический акт в виде поджога помещения волонтерской общественной организации в Липецке, снабжающей участников СВО вещами и предметами для выполнения боевых задач», — сообщает Генеральная прокуратура РФ.
По данным следствия, совершить поджог липчанин не смог, поскольку его задержали сотрудники правоохранительных органов.
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