Ельчанин задолжал банку 52 730 рублей и ему разрешили их не возвращать

Попытка банка взыскать долг по кредиту окончилась неудачей из-за истечения срока исковой давности.

В Елецком городском суде рассмотрели иск АО «Банк Русский Стандарт» о взыскании задолженности по кредиту. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ещё 20 лет назад – в 2005 году ельчанин оформил кредитную карту в «Банке Русский Стандарт», но в нарушение условий договора не платил по кредиту в предусмотренные сроки.В результате банк обратился в суд и попросил взыскать с клиента задолженность по кредитному договору — 52 730 рублей и 4000 рублей госпошлины. Но суд учёл ходатайство ельчанина о пропуске срока исковой давности и не нашел правовых оснований для удовлетворения заявленных банком требований.