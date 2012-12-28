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Общество
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сегодня, 14:41
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Ельчанин задолжал банку 52 730 рублей и ему разрешили их не возвращать
Попытка банка взыскать долг по кредиту окончилась неудачей из-за истечения срока исковой давности.
В результате банк обратился в суд и попросил взыскать с клиента задолженность по кредитному договору — 52 730 рублей и 4000 рублей госпошлины. Но суд учёл ходатайство ельчанина о пропуске срока исковой давности и не нашел правовых оснований для удовлетворения заявленных банком требований.
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