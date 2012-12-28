17-летний подросток попал в нейрохирургию с ушибом головного мозга и переломами: его избили в районе «Звёздного»
Сегодня в Липецке: горожан зовут на кладбище, треть липчан не верят в свой профессиональный рост
Владимир Сериков: Медвуз — это закрытие собственных потребностей в кадрах и привлечение молодежи из других регионов
Прокуратура через суд заставляет предпринимателя переделать фитнес-клуб под многоэтажную парковку
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сегодня, 14:24
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В Липецкой области введен желтый уровень угрозы
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