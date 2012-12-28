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Происшествия
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сегодня, 09:59
Ночью горело здание на улице Жуковского
За сутки в Липецкой области произошло шесть пожаров, в том числе три раза горел мусор и один — сухая трава.
В 12:41 в подвале дома №55/2 по улице Гагарина горел мусор. К дому выезжали четыре пожарных отделения.
В селе Подгорное Липецкого округа на улице Соколова горела сухая трава на площади 0,08 гектара.
На улице Полевой участок в Липецке тушили мусор на площади 150 квадратных метров. Мусор вчера также горел в селе Воробьёвка Хлевенского района.
А в селе Паниковец Елецкого района 9 апреля горел дом.
Огнём повреждены внутренняя отделка и имущество на площади 40 квадратных метров.
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