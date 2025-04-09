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В России
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сегодня, 14:54

Голикова заявила о двухэтапной индексации пенсий с 2026 года

1 февраля пенсии будут повышаться по уровню фактической инфляции за предыдущий год, а 1 апреля — по темпам роста фонда оплаты труда.

С 1 января 2026 страховые пенсии будут индексироваться дважды — с февраля и апреля, — рассказала на итоговой коллегии Минтруда в национальном центре «Россия» вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, с февраля пенсии будут повышаться на процент инфляции, а с апреля — еще раз корректироваться.

«Это позволит провести более существенное повышение пенсий», — отметила Голикова. Она также сообщила, что уровень бедности за 2024 год снизился до исторически минимального показателя — до 7,2%. К 2036 году этот показатель необходимо довести до 5%.

Бедность снижается в основном за счет роста реальных доходов населения. В прошлом году он составил 8,4%, — пишет «Российская газета».
пенсия
индексация
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