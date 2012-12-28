77-летняя пенсионерка заплатит 10 000 рублей за оскорбление выгуливающей собаку 16-летней соседки
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Происшествия
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сегодня, 14:21
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77-летняя пенсионерка заплатит 10 000 рублей за оскорбление выгуливающей собаку 16-летней соседки
Это компенсация девочке-подростку морального вреда. Ранее женщину уже оштрафовали на 3000 рублей за сам факт оскорбления.
Обидные слова в общей сложности обошлись пенсионерке в 13 000 рублей: ранее постановлением мирового судьи она была признана виновной в оскорблении несовершеннолетней, то есть унижения её чести и достоинства, выраженное в неприличной форме (по статье 5.61 КоАП РФ) и оштрафована на три тысячи рублей — в пользу государства. Теперь удовлетворён и иск прокурора города в интересах самой девочки о взыскании компенсации морального вреда. Правда, прокурор просил взыскать компенсацию морального вреда в размере 15 000 рублей, а взыскали только 10 000 рублей — учли материальное положение сварливой пенсионерки.
«Суд установил, что действия женщины повлекли за собой снижение психоэмоционального состояния, сопровождающееся переживаниями несовершеннолетней, тревогой, апатией, неуверенностью, снижением активности, негативным восприятием себя и окружающих. Девочка подверглась оскорблению с использованием ненормативной лексики со стороны ответчика без объяснения причин в общественном месте в присутствии посторонних граждан, вследствие чего была вынуждена обратиться за помощью психолога. В результате услышанных оскорблений несовершеннолетняя не может до настоящего времени побороть в себе чувства замкнутости, испуга вновь услышать в свой адрес оскорбления», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.
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