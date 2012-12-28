77-летняя пенсионерка заплатит 10 000 рублей за оскорбление выгуливающей собаку 16-летней соседки

Это компенсация девочке-подростку морального вреда. Ранее женщину уже оштрафовали на 3000 рублей за сам факт оскорбления.