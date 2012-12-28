Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Водитель обвинил главного ветеринарного врача Липецка в избиении
Происшествия
После грибного снегопада в области пошли сморчки
Общество
В Липецке ищут пострадавших от нападений подростков на улице
Происшествия
«Флюорография — не клининговые услуги»
Общество
Липецкая вечЁрка: взрыв газа, 3-летний путешественник и дело подростков
Общество
«Лада Калина» снесла забор: водитель госпитализирован
Происшествия
В прошлом году были кремированы всего 10 жителей Липецка
Общество
24 тонны фальсифицированного сливочного масла пытались продать в Тербунском районе
Общество
В период нереста на притоках Дона багрили рыбу
Происшествия
77-летняя пенсионерка заплатит 10 000 рублей за оскорбление выгуливающей собаку 16-летней соседки
Происшествия
Читать все
«Флюорография — не клининговые услуги»
Общество
Не пей с кем попало: 17-летний и 21-летний приятели украли карту у жены участника СВО и потратили 234 000 рублей
Происшествия
Статистика: треть платных услуг липчан — услуги ЖКХ
Общество
Фельдшеры скорой приняли роды на дому
Здоровье
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области от -7 ночью до +8 днем
Погода в Липецке
За предложение взятки пришлось заплатить в девять раз больше её суммы
Происшествия
Дело 22-летнего курьера мошенников дошло до суда
Происшествия
С Курском у липецких волейболисток шансов не было изначально?
Спорт
Липецкая вечЁрка: разборки директора и водителя, минирование школ и грибной снегопад
Общество
Читать все
Происшествия
2290
сегодня, 14:21
27

77-летняя пенсионерка заплатит 10 000 рублей за оскорбление выгуливающей собаку 16-летней соседки

Это компенсация девочке-подростку морального вреда. Ранее женщину уже оштрафовали на 3000 рублей за сам факт оскорбления.

Елецкий городской суд присудил 16-летней девочке компенсацию морального вреда за оскорбление соседкой-пенсионеркой: 77-летняя женщина должна заплатить обиженной девочке 10 000 рублей. Об этой истории GOROD48 уже рассказывал: девочка гуляла во дворе с собакой и неожиданно на неё обрушились нелицеприятные слова со стороны пожилой женщины.

Обидные слова в общей сложности обошлись пенсионерке в 13 000 рублей: ранее постановлением мирового судьи она была признана виновной в оскорблении несовершеннолетней, то есть унижения её чести и достоинства, выраженное в неприличной форме (по статье 5.61 КоАП РФ) и оштрафована на три тысячи рублей — в пользу государства. Теперь удовлетворён и иск прокурора города в интересах самой девочки о взыскании компенсации морального вреда. Правда, прокурор просил взыскать компенсацию морального вреда в размере 15 000 рублей, а взыскали только 10 000 рублей — учли материальное положение сварливой пенсионерки.

«Суд установил, что действия женщины повлекли за собой снижение психоэмоционального состояния, сопровождающееся переживаниями несовершеннолетней, тревогой, апатией, неуверенностью, снижением активности, негативным восприятием себя и окружающих. Девочка подверглась оскорблению с использованием ненормативной лексики со стороны ответчика без объяснения причин в общественном месте в присутствии посторонних граждан, вследствие чего была вынуждена обратиться за помощью психолога. В результате услышанных оскорблений несовершеннолетняя не может до настоящего времени побороть в себе чувства замкнутости, испуга вновь услышать в свой адрес оскорбления», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.
оскорбление
0
2
4
18
9

Комментарии (27)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
***
сегодня, 18:29
"Бедные" детишки ...их надо холить и лелеять!
Ответить
жуть-жуткая
сегодня, 18:05
Интересно у девочки был с собой совок и пакет, для уборки за собачкой ?! Или за отсутствие таковых штраф не положен ?!
Ответить
Бред
сегодня, 18:57
Полностью согласен. Сейчас от девочек можно такое услышать,что уши вянут. Наверняка здесь отсутствует реальная причина причина возмущения старушки. Практически все владельцы собак, за редким исключением, не убирают за своими питомцами . А замечание по этому поводу сделать нельзя, тебя так обругают и оскорбить, что просто волосы дыбом. А без поводков и намордников очень много выгуливается собак. И никто их хозяев не штрафует. Абсурд какой-то !
Ответить
!
сегодня, 17:06
Интересно, КАК разговаривает сама девочка? А ее сверстники? Сомневаюсь, что используют литературный язык. Да, видимо это «чья надо девочка». За физический вред здоровью меньше компенсацию дают.
Ответить
Житель
сегодня, 17:43
Да какая разница КАК она сама разговаривает, или как разговаривают ее сверстники, или как она разговаривает со своими сверстниками? Увидишь, услышишь, оскорбишься - жалуйся на нее и ее сверстников в полицию. Все взрослые знают, что такое мат. Большинство его использует, кто чаще, кто реже. Но это не значит, что можно практически любого человека просто так взять на улице и обругать и ничего тебе не будет, потому что "он тоже мат использует". Что за странная логика?
Ответить
Житель
сегодня, 17:04
77 лет, что-то говорили про знаменитое советское воспитание.
Ответить
Сселки
сегодня, 16:15
Школа 35,мат,на мате.Стоишь на остановке и уши вянут.Интересно,и с родителями так разговаривают.А на уроках?
Ответить
Гостья города
сегодня, 15:59
Обожаю Липецк. Детей, ругающихся на улице матом (от старушек пока не слышала), собачек, какающих на газонах и клумбах. Также собак катают в тележках для продуктов в магазинах и, там же, детей в грязной обуви. Обожаю самокатчиков, от которых нужно бегать, некоторых водителей, которые, сигналя, несутся на тебя на середине перехода. И массу других хороших вещей. Лучше ничего не говорить - наслушаешься о себе массу хорошего.
Ответить
Гостья
сегодня, 16:06
Хочу добавить, что все местные собаки без намордников, даже бультерьеры. Недавно один такой меня облаял, поводок - рулетка, я впала в ступор, а хозяин сказал - "да он не кусается".
Ответить
Непонимаю
сегодня, 15:30
И как мы только выжили в 80 - е от перенесённых оскорблений взрослых.
Ответить
Василий
сегодня, 15:30
А кто то это дело расследовал? Была ли собака с поводком, был ли у нее намордник?Могла ли девочка удержать собаку в случае ее агрессии? Создаётся мнение что это не простая девочка, не из простой семьи...Конечно я не защищаю бедную пенсионное .которая считает свои копейки из скудной пенсии .....
Ответить
Гость
сегодня, 15:27
Какае то странная девочка.
Ответить
Кент
сегодня, 15:14
Нельзя зарекаться от того, что в старости не засвистит фляга, но я думаю и в молодости такие люди были гнилые. Поскандалить, посплетничать для таких как эмоциональная разгрузка и возраст для такого поведения не основная причина, просто человек г.
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить