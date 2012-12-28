77-летнюю пенсионерку оштрафовали за оскорбление девочки-подростка

Девочка гуляла во дворе с собакой.

В Ельце 77-летнюю пенсионерку оштрафовали на 3000 рублей за оскорбление девочки-подростка. В октябре прошло года 16-летняя девочка гуляла во дворе многоквартирного дома с собакой и выслушала нелицеприятные слова от 77-летней пенсионерки. Девочка пожаловалась матери, а та — в прокуратуру.— Прокуратура Ельца провела проверку по заявлению женщины, действующей в интересах своей несовершеннолетней дочери, о взыскании компенсации морального вреда. Постановлением мирового судьи пенсионерка была признана виновной в оскорблении (по статье 5.61 КоАП РФ) и оштрафована на три тысячи рублей. Также прокурором города в интересах девочки направлен иск в суд о взыскании компенсации морального вреда, который в ещё находится на рассмотрении, — рассказали GOROD48 в прокуратуре.