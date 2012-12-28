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Происшествия
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сегодня, 12:10
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77-летнюю пенсионерку оштрафовали за оскорбление девочки-подростка
Девочка гуляла во дворе с собакой.
— Прокуратура Ельца провела проверку по заявлению женщины, действующей в интересах своей несовершеннолетней дочери, о взыскании компенсации морального вреда. Постановлением мирового судьи пенсионерка была признана виновной в оскорблении (по статье 5.61 КоАП РФ) и оштрафована на три тысячи рублей. Также прокурором города в интересах девочки направлен иск в суд о взыскании компенсации морального вреда, который в ещё находится на рассмотрении, — рассказали GOROD48 в прокуратуре.
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