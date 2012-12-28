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сегодня, 12:10
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77-летнюю пенсионерку оштрафовали за оскорбление девочки-подростка

Девочка гуляла во дворе с собакой.

В Ельце 77-летнюю пенсионерку оштрафовали на 3000 рублей за оскорбление девочки-подростка. В октябре прошло года 16-летняя девочка гуляла во дворе многоквартирного дома с собакой и выслушала нелицеприятные слова от 77-летней пенсионерки. Девочка пожаловалась матери, а та — в прокуратуру.

— Прокуратура Ельца провела проверку по заявлению женщины, действующей в интересах своей несовершеннолетней дочери, о взыскании компенсации морального вреда. Постановлением мирового судьи пенсионерка была признана виновной в оскорблении (по статье 5.61 КоАП РФ) и оштрафована на три тысячи рублей. Также прокурором города в интересах девочки направлен иск в суд о взыскании компенсации морального вреда, который в ещё находится на рассмотрении, — рассказали GOROD48 в прокуратуре.
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Комментарии (9)

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Сначала новые
Иваныч
7 минут назад
Может собака гадила где попало, вот старушка и не сдержалась. Кому хочется ходить как по минному полю.
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Бим
8 минут назад
а штраф за собаку без намордника?
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Ю
9 минут назад
Эти девочки и мальчики сами оскорбят кого хочешь. А чуть что бегут жаловаться, ах они бедные . Сплошной мат и оскорбление , никого не уважают.
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нигилист
4 минуты назад
откуда вы знаете, что именно эта девочка "оскорбит кого хочешь"? например, про вас, комментаторов, тоже такое можно сказать..
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В стране
37 минут назад
все чудесатей и чудесатей.
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Вау
50 минут назад
Идут дети, мат перемат. Всё время наблюдаю. Может, будем и родителей штрафовать? За плохое воспитание детей.
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Пора
17 минут назад
Давно пора привлекать родителей за отвратительное поведение детей и сквернословие. Не научили ребенка правилам поведения и нормальной речи, значит штраф
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*****
7 минут назад
Давно пора привлекать родителей за отвратительное поведение детей и сквернословие. Не научили ребенка правилам поведения и нормальной речи, значит штраф родителей 77 летней бабули уже не привлечешь
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Вау
11 минут назад
Давно пора привлекать родителей за отвратительное поведение детей и сквернословие. Не научили ребенка правилам поведения и нормальной речи, значит штраф Так и я о том же... А ведь такое повсеместно. И родители так же беседуют.
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