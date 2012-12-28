Статистика: траты липчан на готовый общепит выросли почти на 11%

При том, в целом оборот розничной торговли вырос на 1%: жители региона продолжали экономить на продуктах питания, но выделяли больше денег на покупку непродовольственных товаров.

65,5 миллиарда рублей составил оборот розничной торговли Липецкой области в январе-феврале – в сопоставимых ценах он вырос по сравнению с тем же периодом прошлого года на 1%. В расчете на душу населения — 59,1 тысячи рублей.Доля трат на непродовольственные товары оказалась выше – 54,1%, или 35,45 миллиарда рублей. По сравнению с прошлогодними январем-февралем расходы липчан на непродовольственные товары выросли на 7,7%. Вместе с тем жители области экономили на покупках продуктов питания, включая напитки, и табачных изделий — за два месяца они потратили здесь чуть более 30 миллиардов рублей: в сопоставимых ценах это на 6,3% ниже, чем в январе-феврале 2024.Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках составила 2,8% от оборота розничной торговли. Оборот общественного питания в январе-феврале 2025 года составил 2,5 миллиарда рублей, или 110,9% (в сопоставимых ценах) к тому же периоду прошлого года. В расчете на душу населения – 2281 рубль, сообщает Липецкстат.