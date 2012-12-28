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Общество
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сегодня, 13:03
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В Ельце уже репетируют «Вальс Победы»: его станцуют более 150 человек
Присоединиться к всероссийской акции может каждый желающий и в Липецке.
«В праздничные дни вальс исполнят более 150 человек», — добавляет администрация Ельца.
Присоединиться к акции может каждый желающий и в Ельце, и в Липецке. В Липецке с 5 апреля парках города будут проходить открытые мастер-классы, на которых можно разучить движения и стать частью масштабного события.
Расписание репетиций обнародовало МАУК «Культурные пространства Липецка»:
5 апреля, 16:00 — ПЗ «Европейский»
12 апреля, 16:00 — Быханов сад
19 апреля, 16:00 — парк Победы
26 апреля, 16:00 — парк Победы
6 мая, 18:00 — детский парк «Сказка»
7 и 8 мая, 18:00 — парк Победы (сводная репетиция)
Финальные выступления состоятся 9 мая в парке Победы в 14:00, 16:00 и 18:00.
Видео - vk.com/eletstv
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