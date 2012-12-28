В Ельце уже репетируют «Вальс Победы»: его станцуют более 150 человек

Присоединиться к всероссийской акции может каждый желающий и в Липецке.

Ельчане уже репетируют «Вальс Победы»: видео с одной из первых репетиций всероссийской акции, приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, разместил в соцсетях телеканал «Елец ТВ».«В праздничные дни вальс исполнят более 150 человек», — добавляет администрация Ельца.Присоединиться к акции может каждый желающий и в Ельце, и в Липецке. В Липецке с 5 апреля парках города будут проходить открытые мастер-классы, на которых можно разучить движения и стать частью масштабного события.Расписание репетиций обнародовало МАУК «Культурные пространства Липецка»:5 апреля, 16:00 — ПЗ «Европейский»12 апреля, 16:00 — Быханов сад19 апреля, 16:00 — парк Победы26 апреля, 16:00 — парк Победы6 мая, 18:00 — детский парк «Сказка»7 и 8 мая, 18:00 — парк Победы (сводная репетиция)Финальные выступления состоятся 9 мая в парке Победы в 14:00, 16:00 и 18:00.