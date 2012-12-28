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Общество
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сегодня, 18:23
В частном секторе Тракторного отключат холодную воду
3 апреля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы в районе Тракторного – без холодной воды временно останутся жители частного сектора, предупредили в компании.
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Подвоз воды будет организован по адресу: ул. Ильича, 31а, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
3 апреля плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.
С 08:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 2, 4 по улице Гагарина.
С 09:00 до 17:00 обесточат дома №№ 4, 6, 8, 9, 11, 13а, 15, 15а, 17 по улице Детской, №№ 1, 3, 5 в переулке Рудном, №№ 23а, 23б по улице Юношеской, №№ 33а, 42, 47 по улице Асфальтной, № 29 по улице Байкальской, № 44 по улице Владимирской, № 77 по улице Кибальчича, №№ 18, 21 по улице Майской, № 42 по улице Привокзальной, № 20 по улице Речной, №№ 5, 19а, 20 по улице Санаторной, №№ 1а, 3, 12, 15, 22, 30/1 по улице Таежной. 24а, 31, 44 по улице Тепличной, №№ 2, 26 по улице Уступной, № 3 по улице Фруктовой, Пришкольную, Южную, Лебедянское шоссе, улицы Владивостокскую, Краснодарскую, Липецкую, Морскую, Пензенскую, станцию Казинка, поселок Новая жизнь.
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