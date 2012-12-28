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В частном секторе Тракторного отключат холодную воду
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сегодня, 18:23

В частном секторе Тракторного отключат холодную воду

3 апреля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы в районе Тракторного – без холодной воды временно останутся жители частного сектора, предупредили в компании. 
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С 10:00 и до завершения работ холодную воду отключат в домах №№ 31, 31а, стр. 31а по улице Ильича, подачу ресурса также временно ограничат жителям частного сектора улиц Ватутина, Краснодонской, Кошевого, Севастопольской, Матросова, панфилова, Докучаева, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Партизанской, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, Украинской, Зеленой, Ильича, переулков 1-го Лесного, 2-го Лесного, Линейного, Моторного, 2-го Моторного, Театрального, 2-го Театрального, Садового, 2-го Садового, Спортивного. 

Подвоз воды будет организован по адресу: ул. Ильича, 31а, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 
3 апреля плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики. 

С 08:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 2, 4 по улице Гагарина.

С 09:00 до 17:00 обесточат дома №№ 4, 6, 8, 9, 11, 13а, 15, 15а, 17 по улице Детской, №№ 1, 3, 5 в переулке Рудном, №№ 23а, 23б по улице Юношеской, №№ 33а, 42, 47 по улице Асфальтной, № 29 по улице Байкальской, № 44 по улице Владимирской, № 77 по улице Кибальчича, №№ 18, 21 по улице Майской, № 42 по улице Привокзальной, № 20 по улице Речной, №№ 5, 19а, 20 по улице Санаторной, №№ 1а, 3, 12, 15, 22, 30/1 по улице Таежной. 24а, 31, 44 по улице Тепличной, №№ 2, 26 по улице Уступной, № 3 по улице Фруктовой, Пришкольную, Южную, Лебедянское шоссе, улицы Владивостокскую, Краснодарскую, Липецкую, Морскую, Пензенскую, станцию Казинка, поселок Новая жизнь. 

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