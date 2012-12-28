Липчанка перевела мошенникам почти три миллиона рублей

А в Грязях мужчину обманули на 50 тысяч рублей под предлогом продажи электросамоката.

31 марта в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 51-летняя липчанка.— С 7 по 30 марта женщина общалась с неизвестным и под предлогом получения дополнительного заработка на инвестициях перевела со своей банковской карты через приложение 2 970 000 рублей, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.Всего за минувшие сутки в Липецкой области было зарегистрировано четыре случая мошенничества, из которых три — в Липецке.52-летняя женщина сообщила, что 27 марта под предлогом обеспечения финансовой безопасности взяла в кредит и перевела на различные счета 520 000 рублей.35-летний липчанин бронировал апартаменты в Санкт-Петербурге. За квартиру он перевёл в мобильном приложении банка 30 000 рублей, а потом узнал — на него ничего не забронировано.А в Грязях 40-летний мужчина хотел купить электросамокат через сайт объявлений. Продавцу-мошеннику он перевёл 50 100 рублей.