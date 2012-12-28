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Общество
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40 минут назад
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В зоне СВО и на новых территориях липецкие призывники служить не будут
Во время весеннего призыва на срочную службу отправятся полторы тысячи липецких призывников.
—- В основном липчане будут служить в частях Московского военного округа. В зону СВО и на новые территории никого посылать не будут, — рассказал GOROD48 военный комиссар Липецкой области Валерий Герасименко.
Призыву подлежат молодые люди с 18 до 30 лет. Служить они будут один год. Первая отправка в армию состоится после 10 апреля.
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