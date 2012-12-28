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361
40 минут назад
7

В зоне СВО и на новых территориях липецкие призывники служить не будут

Во время весеннего призыва на срочную службу отправятся полторы тысячи липецких призывников.

Сегодня, 1 апреля, начался весенний призыв. Из Липецкой области на срочную службу отправятся чуть больше полутора тысяч молодых людей. Это примерно столько же, сколько весной 2024 года. Альтернативную службу выбрали двое призывников.

—- В основном липчане будут служить в частях Московского военного округа. В зону СВО и на новые территории никого посылать не будут, — рассказал GOROD48 военный комиссар Липецкой области Валерий Герасименко.

Призыву подлежат молодые люди с 18 до 30 лет. Служить они будут один год. Первая отправка в армию состоится после 10 апреля.
призыв
военкомат
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Комментарии (7)

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Сначала новые
1 апреля
8 минут назад
Никому не веря
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Елена
11 минут назад
Ну и правильно, пусть служат спокойно и набираются ума , сил, духа и т.п
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Ванья
21 минуту назад
На границу в Белгородскую, Курскую или Брянскую области пошлют. А там они гибнут.
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Ямному
24 минуты назад
В армии не служил!?
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все ясно
29 минут назад
Видимо не доверяют пипецким призывникам просто боевое оружие
Ответить
Депутаты
29 минут назад
Доброе утро нашему сладенькому электорату!
Ответить
Электорат
35 минут назад
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
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