В зоне СВО и на новых территориях липецкие призывники служить не будут

Во время весеннего призыва на срочную службу отправятся полторы тысячи липецких призывников.

Сегодня, 1 апреля, начался весенний призыв. Из Липецкой области на срочную службу отправятся чуть больше полутора тысяч молодых людей. Это примерно столько же, сколько весной 2024 года. Альтернативную службу выбрали двое призывников.—- В основном липчане будут служить в частях Московского военного округа. В зону СВО и на новые территории никого посылать не будут, — рассказал GOROD48 военный комиссар Липецкой области Валерий Герасименко.Призыву подлежат молодые люди с 18 до 30 лет. Служить они будут один год. Первая отправка в армию состоится после 10 апреля.