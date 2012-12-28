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16 минут назад
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Экзамены для детей мигрантов, семейная ипотека на вторичном рыке — законы, которые вступают в силу в апреле

Детей иммигрантов перед приемом в школу будут обязательно тестировать на знание русского языка, на одного россиянина разрешат оформить не более 20 сим-карт, зарубежные водительские права придется заменить на российские — GOROD48 представляет обзор основных законов, которые вступают в силу в апреле 2025 года. 

Индексация пенсий

Социальные пенсии и размер государственного пенсионного обеспечения отдельных категорий россиян с 1 апреля выросли на 14,75%. Это изменение коснется граждан, которые не имеют права на страховую пенсию из-за отсутствия трудового стажа или других причин. Речь идет о пенсиях по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца. Кроме того, вырастут суммы, положенные военнослужащим, проходившим военную службу по призыву, добровольцам и членам их семей, участникам Великой Отечественной войны. Повышение коснется также выплат гражданам, награжденным знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда», лицам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф. Размер индексации рассчитывают исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год.

Семейную ипотеку разрешено оформлять на вторичное жилье

С 1 апреля программу семейной ипотеки под шесть процентов годовых в городах с низким уровнем строительства распространена на вторичный рынок. В категорию таких населенных пунктов попадают города, где одновременно возводят не более двух новостроек — в списке оказался 901 город: в Липецкой области в него попали Усмань, Задонск, Грязи (https://www.garant.ru/news/1803496/). Получить «Семейную ипотеку» на вторичку могут семьи с одним ребенком и более в возрасте до 6 лет включительно. Приобрести такую квартиру в рамках программы можно только один раз. Многоэтажка, в которой покупается жилье, не должна быть «старше» 20 лет и в аварийном состоянии, также нельзя приобретать жилье у взаимозависимых лиц (супругов, родителей, детей, братьев и сестер). 

Закредитованным россиянам будет сложнее получить ипотеку и автокредит

Банк России в рамках ограничения выдачи рискованных кредитов сможет вводить макропруденциальные лимиты по ипотеке и автокредитам. Речь идет о максимальной допустимой доле отдельных видов кредитов (займов) в их общем объеме в течение текущего квартала. Теперь банки и МФО не смогут выдавать слишком много займов клиентам с высокой долговой нагрузкой и низким первоначальным взносом. Макропруденциальные лимиты по обычным кредитам ЦБ РФ начал устанавливать с 1 января 2022 года. Это помогло снизить объем рискованных кредитов: доля заемщиков, у которых более 80 процентов доходов уходит на погашение обязательств по кредитам. Теперь лимитирование распространится на крупные виды кредитования, однако оно планируется точечным и распространится только на наиболее рискованные кредиты. К рискованным выдачам в ипотеке предполагается отнести кредиты заемщикам, которые тратят на обслуживание долга более 50% доходов и вносят низкий первоначальный взнос. 

Лимит на количество сим-карт 

С апреля россиянам разрешено оформлять на себя в совокупности не более 20 сим-карт, иностранным гражданам — не более 10-ти. Проверить количество принадлежащих номеров российским абонентам можно будет на портале госуслуг, а при необходимости —приостановить их обслуживание. Договор об оказании услуг связи с иностранцем может быть заключен только очно, при условии наличия его данных в Единой биометрической системе. Оператор связи при заключении услуг также должен будет проверить количество сим-карт, оформленных на абонента. Помимо этого, операторы связи будут обязаны проверять достоверность сведений об абоненте и о корпоративных пользователях. Если окажется, что эти сведения недостоверны, услуги связи оказывать будет нельзя.

Рекламные сборы с блоггеров

С апреля с интернет-рекламы начнут взимать обязательные отчисления. Сбор от ее распространения в размере 3% квартального дохода будут платить рекламораспространители и операторы рекламных систем. Средства пойдут в федеральный бюджет. Их используют для поддержки правообладателей российских программ и баз данных, развития информресурсов, перечень которых установит Правительство. Отчисления не уплачиваются при распространении рекламы на сайтах, владельцами которых являются вещатели теле- или радиоканалов и информагентств. 

Детей мигрантов перед приемом в школу проверят на знание русского языка

С 1 апреля ужесточаются правила приема в образовательные организации детей с иностранным гражданством. Попасть в детский сад или школу детям можно будет только при наличии документа, подтверждающего законность их нахождения на территории России. А для обучения в школе дополнительно потребуется сдать тест на знание русского языка. Если достаточный уровень владения им подтвердить не удастся, в приеме в учебное заведение откажут. Прохождение тестирования обязательно для всех иностранных граждан, планирующих обучаться в российских общеобразовательных организациях. Сложность вопросов зависит от того, в какой класс ребенок поступает. Например, первоклассникам придется показать навыки слушания и говорения на русском языке, а также знание лексики, грамматики. А второклассники должны будут продемонстрировать навыки чтения и письма. Для успешного прохождения тестирования ребенку необходимо получить оценку «удовлетворительно». Если ребенок тест завалил, ему предложат пройти дополнительное обучение русскому языку. Сдать экзамен повторно можно будет лишь через три месяца.

В детских лагерях будут воспитывать по единой программе

Для организаций отдыха детей появится единая федеральная программа воспитательной работы — детские лагеря будут опираться на нее. Соответствующий приказ вступает в силу с 1 апреля. В календарный план войдут родительские дни, знакомство детей с произведениями искусства и другие мероприятия, направленные на формирование патриотизма, трудолюбия, уважения к памяти защитников Отечества — например, показ отечественных фильмов о Великой Отечественной войне и подвигах российских воинов, других фильмов патриотической направленности, а также игры и конкурсы с опорой на отечественные традиции и ценности. Мероприятия будут включаться с учетом тематики смен и возраста воспитанников. Общую федеральную программу в этой сфере для организаций детского отдыха и календарный план к ней утвердит Минпросвещения. Помимо этого, детские лагеря должны будут создавать и вести свой официальный сайт в интернете.

Зарубежные водительские права станут недействительными в России

С апреля национальные и международные водительские права иностранных граждан, оформивших вид на жительство или гражданство РФ до 1 апреля 2024 года, недействительны на территории России. Для оформления новых прав потребуется сдать экзамены на право управления транспортом. Исключение составят россияне и белорусы, имеющие национальные водительские удостоверения, выданные в Белоруссии.

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Комментарии (1)

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ГОСТЬ53
7 минут назад
Лучше- бы закон об отмене пенсионной реформы
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