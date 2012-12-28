Экзамены для детей мигрантов, семейная ипотека на вторичном рыке — законы, которые вступают в силу в апреле

Детей иммигрантов перед приемом в школу будут обязательно тестировать на знание русского языка, на одного россиянина разрешат оформить не более 20 сим-карт, зарубежные водительские права придется заменить на российские — GOROD48 представляет обзор основных законов, которые вступают в силу в апреле 2025 года.

