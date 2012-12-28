Жертвой телефонных мошенников стал молодой липчанин, перечисливший им более двух миллионов рублей
«Без крайней необходимости не посещайте магазины, не пользуйтесь общественным транспортом...»
Жертвой телефонных мошенников стал молодой липчанин, перечисливший им более двух миллионов рублей
«Без крайней необходимости не посещайте магазины, не пользуйтесь общественным транспортом...»
Общество
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27 минут назад
Движение на улице Фрунзе в Липецке сегодня будет ограничено
Для водителей оставят лишь по одной полосе в каждую сторону.
- Для движения водителей останется две полосы – по одной в каждую сторону, - предупредили в мэрии.
Причиной названа необходимость ремонтных работ ресурсоснабжающей организацией.
О сроках окончания ремонта не сообщается, но обычно неудобства длятся не более одного дня.
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