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Общество
«Почти пришли», — сказал Сусанин, кокос срывая на ходу
Неделя 48
В Грязях будут судить старика, изувечившего несовершеннолетнюю
Происшествия
В Липецкой области сухо и до +16
Погода в Липецке
Движение на улице Фрунзе в Липецке сегодня будет ограничено
Общество
Картофель все дороже
Общество
Читать все
Общество
103
27 минут назад

Движение на улице Фрунзе в Липецке сегодня будет ограничено

Для водителей оставят лишь по одной полосе в каждую сторону.

В мэрии Липецка предупредили водителей, что сегодня будет ограничено движение по улице Фрунзе – от перекрёстка с улицей Первомайской до перекрёстка с улицей Советской.

- Для движения водителей останется две полосы – по одной в каждую сторону, - предупредили в мэрии.

Причиной названа необходимость ремонтных работ ресурсоснабжающей организацией.

О сроках окончания ремонта не сообщается, но обычно неудобства длятся не более одного дня.
Ограничение движения
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