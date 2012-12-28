Движение на улице Фрунзе в Липецке сегодня будет ограничено

Для водителей оставят лишь по одной полосе в каждую сторону.

В мэрии Липецка предупредили водителей, что сегодня будет ограничено движение по улице Фрунзе – от перекрёстка с улицей Первомайской до перекрёстка с улицей Советской.- Для движения водителей останется две полосы – по одной в каждую сторону, - предупредили в мэрии.Причиной названа необходимость ремонтных работ ресурсоснабжающей организацией.О сроках окончания ремонта не сообщается, но обычно неудобства длятся не более одного дня.