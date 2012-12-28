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сегодня, 15:30
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Женщину с сахарным диабетом доставили в Липецк из Долгоруково вертолетом

У жительницы района резко ухудшилось самочувствие, и после анализа крови врачи выявили критически высокий уровень сахара.

Пациентку с диагнозом «впервые выявленный сахарный диабет», требовалось срочно доставить в областную клиническую больницу,
Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, для этого задействовали вертолет санавиации.

А на помощь бригаде санитарной авиации пришли ученики медицинского класса. Они помогали в подготовке к транспортировке и процессу эвакуации.
санавиация
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Вика
40 минут назад
А что,в Долгоруково своих врачей совсем нет? Будем теперь со всех районов вертолетом в Липецк возить?
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Девятый...
44 минуты назад
А где же "Ваши" разрекламированные ФАПы?Все "онлайн "голосовали" за них.Я "воздержался"...
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Лиза
47 минут назад
За своим здоровьем надо следить!
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Ах ты
55 минут назад
Бедняжка ! Божьей помощи ! Надеемся на наших докторов ....
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