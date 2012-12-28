Липецкая вечЁрка: перехваченные БПЛА, сброшенная с 4-го этажа собака и непорядочные граждане
Жертвой телефонных мошенников стал молодой липчанин, перечисливший им более двух миллионов рублей
Жертвой телефонных мошенников стал молодой липчанин, перечисливший им более двух миллионов рублей
Общество
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сегодня, 15:30
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Женщину с сахарным диабетом доставили в Липецк из Долгоруково вертолетом
У жительницы района резко ухудшилось самочувствие, и после анализа крови врачи выявили критически высокий уровень сахара.
Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, для этого задействовали вертолет санавиации.
А на помощь бригаде санитарной авиации пришли ученики медицинского класса. Они помогали в подготовке к транспортировке и процессу эвакуации.
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