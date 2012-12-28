Женщину с сахарным диабетом доставили в Липецк из Долгоруково вертолетом

У жительницы района резко ухудшилось самочувствие, и после анализа крови врачи выявили критически высокий уровень сахара.

Пациентку с диагнозом «впервые выявленный сахарный диабет», требовалось срочно доставить в областную клиническую больницу,Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, для этого задействовали вертолет санавиации.А на помощь бригаде санитарной авиации пришли ученики медицинского класса. Они помогали в подготовке к транспортировке и процессу эвакуации.