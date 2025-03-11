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Дети сыграют на стадионе «Металлург» в память о легендарном защитнике Михаиле Юдине
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Спорт
32
9 минут назад

Дети сыграют на стадионе «Металлург» в память о легендарном защитнике Михаиле Юдине

Легенды с нами нет уже 5 лет...

Память одного из самых талантливых воспитанников липецкого футбола почтят на стадионе «Металлург» в ближайшие выходные.

29 и 30 марта на так называемых верхних полях стадиона «Металлург» (со стороны улицы Барашева) будет шумно и многолюдно: в борьбу вступят команды 2017 г.р. из футбольных школ Липецка, Ельца и Тамбова.

Михаил Юдин (19.01.1976 – 22.02.2020). «Серебряный» призёр последнего чемпионата СССР среди юношей в 1991 году. Команда «Металлург» 1976 г.р. тренера Виктора Лысковцева дошла до финала чемпионата, в котором в упорной борьбе со счётом 1:2 уступила киевскому «Динамо», в составе которого блистал будущий обладатель «Золотого мяча» лучшего футболиста Европы-2003 Андрей Шевченко, а ворота защищал Андрей Шовковский.

В 1993 году Юдин в составе молодёжной сборной России выступил на чемпионате мира в Катаре. Вместе с Александром Филимоновым, Дмитрием Ананко, Максимом Боковым и другими будущими знаменитостями, тренером команды был Евгений Кучеревский (в 1988 году привёл днепропетровский «Днепр» к победе в чемпионате Советского Союза). Россияне заняли 1-е место в группе и добрались до четвертьфинала, где уступили сборной Ганы, а чемпионом стала Бразилия.

В 1993 году Юдин дебютировал в «Металлурге». Всего за нашу команду провёл 11 сезонов: в 1993-97, 2003, 2005-07, 2010-11 годах. Сыграл 288 официальных матчей (12-й показатель в истории), забил 6 голов.

Выступал за тульский «Арсенал», краснодарскую «Кубань», «Орёл», тамбовский «Спартак», благовещенский «Амур».

Похоронен на старом Косырёвском кладбище рядом с матерью Устинией, которая тоже ушла из жизни рано: она в 47 лет, он – в 44. Причина смерти – инсульт.

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Футбол
«Металлург»
Михаил Юдин
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