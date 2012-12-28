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сегодня, 12:58
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36-летнего липчанина обманули при покупке билетов в театр

Театрал лишился 9000 рублей.

14 октября в отдел полиции №7 обратился 36-летний житель Липецка с заявлением о мошенничестве.

— Липчанин хотел через мессенджер купить билеты на спектакль и перевёл за них через мобильное приложение 9 000 рублей, но деньги ушли мошенникам, — рассказали GOROD48 в пресс-службе областного управления МВД.

Возбуждено уголовное дело.
мошенничество
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Комментарии (2)

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Как гость
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Сначала новые
На чеку
52 минуты назад
Как же можно так опрометчиво. Не на азоне же заказываешь.
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Animal planet.
сегодня, 13:01
Лучше бы в приют для животных перевел.
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