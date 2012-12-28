36-летнего липчанина обманули при покупке билетов в театр

Театрал лишился 9000 рублей.

14 октября в отдел полиции №7 обратился 36-летний житель Липецка с заявлением о мошенничестве.— Липчанин хотел через мессенджер купить билеты на спектакль и перевёл за них через мобильное приложение 9 000 рублей, но деньги ушли мошенникам, — рассказали GOROD48 в пресс-службе областного управления МВД.Возбуждено уголовное дело.