Дело врача ушло в суд: нарколога обвиняют в служебном подлоге с выпиской психотропных препаратов
Пока коммунисты реставрируют обветшавшего Ленина, на его место водрузили символ капитализма
Пока коммунисты реставрируют обветшавшего Ленина, на его место водрузили символ капитализма
Происшествия
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сегодня, 12:58
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36-летнего липчанина обманули при покупке билетов в театр
Театрал лишился 9000 рублей.
— Липчанин хотел через мессенджер купить билеты на спектакль и перевёл за них через мобильное приложение 9 000 рублей, но деньги ушли мошенникам, — рассказали GOROD48 в пресс-службе областного управления МВД.
Возбуждено уголовное дело.
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