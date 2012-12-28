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191
29 минут назад
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22-летний ельчанин украл у сожителя матери 390 000 рублей и рванул с другом в Москву

281 000 рублей парень успел прокутить. 

Ещё 20 марта в полицию обратился 52-летний житель села Тростное Становлянского района, у которого украли сумку с 390 000 рублей.

«В краже подозревают 22-летнего жителя Ельца. По данным следствия, 19 марта, находясь в гостях у своей матери, он похитил сумку её сожителя. После вместе со знакомым они потратили часть денег, уехав в Москву», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Оставшиеся 109 тысяч рублей изъяты. Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 158 УК РФ «Кража», максимальная санкция которой — шесть лет лишения свободы.
кража
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Комментарии (1)

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13 минут назад
Не уточнили. Наликом, наверное.
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