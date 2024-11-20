Сегодня в Липецке: закрытие музыкального сезона, День пограничника и где перекроют движение

Нас ждут праздник «зелёных фуражек», последний показ спектакля, гости из Карачаево-Черкессии и премьера байопика про короля поп-музыки.

Можно подумать, что на дворе не май, а март. Днём в Липецке всего от +13 до +15 градусов, будут докучать кратковременные, но частые дожди, местами - с грозами.









День пограничника

Митинг в честь Дня пограничника и торжественное шествие решили не отменять. Официальная часть праздника состоится в 11:00 на площади Героев, затем «зелёные фуражки» разбредутся по городу и будут праздновать самостоятельно – дома или в кафе.









В 19:00 в Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18) пройдёт заключительный концерт музыкального сезона (12+).









Фото vk.com/lip_dom_muzik





Программа «Наваждение» будет приурочена к 135-летию со дня рождения композитора Сергея Прокофьева (1891–1953). Вести концерт доверили актрисе Тамбовского государственного драматического театра Ольге Сирото, которая прочитает воспоминания и дневниковые записи современников композитора, в том числе свидетельства Анны Ахматовой. Солистами выступят Татьяна Абдулина (сопрано) и Сергей Терехов (фортепиано), а бессмертную музыку сыграет Липецкого симфонический оркестр под управлением Константина Баркова.

Здесь состоится творческая встреча с преподавателем Липецкого областного колледжа искусств им. К. Н. Игумнова Мариной Тимергалеевой и ее талантливыми учениками. Концертмейстер — Надежда Лаурова.









Фото vk.com/public216939029

В 19:00 в театре «Казаки России» (пл. Петра Великого, 6)с гастролями выступят артисты государственного театра танца Карачаево-Черкесской республики «Эльбрус» (6+).









Фото vk.com/elbrusdance09

В 19:02 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) покажут спектакль «Легкое знакомство» (16+).









Фото vk.com/vbiblioteku





В 17:00 в Керамокластере (ул. Студёновская, 39б) состоится очередной мастер-класс (6+).









Фото vk.com/kemoklaster

















С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:- ул. 15 микрорайон, 16, 22, 23, 24, 25, 36, 37, 35, 35а, 35б;- ул. Арсеньева, 38а;- ул. Водопьянова 70;- ул. Желябова, 2, 3, 4, 7, 9;- ул. Интернациональная, 6, 8, 11, 12, 12а, 12б, 19, 20, 21, 22, 24, 32, 34, 36;- ул. Плеханова, 34;С 8:00 до 16:00 обесточат:- пл. Металлургов, 1.С 8:00 до 17:00 упадёт напряжение до нуля:- ул. Зоологическая, 38;- ул. Механизаторов, 16;- ул. Полярная, 19;- ул. Садовая, 51;- ул. Смоленская.С 9:00 до 17:00 основной этап отключений накроет:- ул. Дачная, 39;- ул. Ильича, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31;- ул. Профсоюзная;- ул. Космонавтов, 11, 13, 15, 17;- ул. Л. Толстого, 7, 9, 23а;- пл. Театральная.Сегодня липчан ждут перекрытия улиц в центре города, что только увеличит риск возникновения заторов. Поэтому без приложения никуда.А остальным липчанам ограничат движение в центре. С 10:00 до 11:00 не сможет проехать личный и общественный транспорт по маршруту следования пешей колонны н: площадь Героев – улица Зегеля – площадь Плеханова – улица Зегеля – Петровский проезд – площадь Революции – переулок Литаврина – улица Первомайская.Городские автобусы будут останавливаться и переходить в режим ожидания. Исключения сделаны только для автомобилей экстренных служб.В 17:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) тоже будет звучать музыкаНасладиться прекрасными молодыми голосами можно будет бесплатно.Гости раскроют танцевальную культуру народов Карачаево-Черкесии. Живое оркестровое исполнение старинных мелодий перенесёт вас к подножию самой высокой горы Европы – Эльбруса (5 642 метра). Каждый танец — это отдельная история, рассказанная языком грации и неподдельной страсти.Постановка Заслуженного артиста РФ Николая Чабыкина по пьесе Валентина Красногорова. В ролях Дина Кюнбергер, Анатолий Яшкин. «Почему мы вообще женимся? От родства душ? От желания не расставаться всю жизнь и умереть в один день? Нет? По глупости? По воле случая? Для красивой фоточки?Спектакль демонстрируют последний раз в этом сезоне!Член Союза художников России Анна Качанова на уроке «Конь» покажет как слепить… коня, образ традиционного искусства, символ плодородия.В 18:00 в Доме культуры «Матыра» (ул. Энергостроителей, 5а) состоится отчетный концерт студии танца «Вита» (6+).Воспитанники руководителя студии Ольги Сучковой покажут всё лучшее, чему научились за год, а также за всю творческую жизнь. «Вита» работает в ДК «Матяра», развивает классические народные и эстрадные танцы.Вход свободный.В этот четверг снова на экраны кинотеатров выходят новые картиныСША, 2026. Драма, биография. Режиссёр Майкл ФукуаМасштабный музыкальный байопик о короле поп-музыки Майкле Джексоне. Картина охватывает как триумфы, так и трагедии его жизни — от личных испытаний и внутренней борьбы до творческого гения, воплощённого в самых легендарных выступлениях артиста.Джафар Джексон, Майлз Теллер, Колман Доминго, Ниа Лонг.Россия, 2026. Мультфильм. Режиссёр Роман АртемьевЗлодейский Кощей, втайне мечтает не о власти над миром, а о тихом семейном счастье. На поиски избранницы ушло 300 лет и вот она нашлась. Но Варвару похищают. У Кощея! И вот Бессмертный оправляется в опасные поиски любимой вместе с добрым молодцем Елисеем и отважным Колобком.Роли озвучивали: Виктор Добронравов, Екатерина Тарасова, Владимир Сычёв.Россия, 2026. Драма. Режиссёр Алексей ИоновИстория о любовном треугольнике … над горной пропастью. Счастливые молодожёны Даша и Саша во время свадебного путешествия решают совершить прыжок с парашютами в Приэльбрусье. Случайно пилотом оказывается бывший парень Даши по имени Артём. Самолёт терпит крушения, потом запутываются стропы парашютов (всех трех – рука-лицо) и вот они висят над смертельной опасностью втроём: девушка и два парня, с каждым из которых связана её жизнь.Марк Эйдельштейн, Тина Стойилкович, Степан Белозёров.