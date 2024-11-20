Водитель «Лады Гранты» получил тяжелейшую черепно-мозговую травму от упавшего на машину тополя
Сегодня в Липецке: закрытие музыкального сезона, День пограничника и где перекроют движение
Нас ждут праздник «зелёных фуражек», последний показ спектакля, гости из Карачаево-Черкессии и премьера байопика про короля поп-музыки.
Можно подумать, что на дворе не май, а март. Днём в Липецке всего от +13 до +15 градусов, будут докучать кратковременные, но частые дожди, местами - с грозами.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. 15 микрорайон, 16, 22, 23, 24, 25, 36, 37, 35, 35а, 35б;
- ул. Арсеньева, 38а;
- ул. Водопьянова 70;
- ул. Желябова, 2, 3, 4, 7, 9;
- ул. Интернациональная, 6, 8, 11, 12, 12а, 12б, 19, 20, 21, 22, 24, 32, 34, 36;
- ул. Плеханова, 34;
- ул. Пролетарская, 1а.
Отключение света
С 8:00 до 16:00 обесточат:
- пл. Металлургов, 1.
С 8:00 до 17:00 упадёт напряжение до нуля:
- ул. Зоологическая, 38;
- ул. Механизаторов, 16;
- ул. Полярная, 19;
- ул. Садовая, 51;
- ул. Смоленская.
- ул. Дачная, 39;
- ул. Ильича, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31;
- ул. Профсоюзная;
- ул. Космонавтов, 11, 13, 15, 17;
- ул. Л. Толстого, 7, 9, 23а;
- пл. Театральная.
Пробки
Сегодня липчан ждут перекрытия улиц в центре города, что только увеличит риск возникновения заторов. Поэтому без приложения никуда.
День пограничника
Митинг в честь Дня пограничника и торжественное шествие решили не отменять. Официальная часть праздника состоится в 11:00 на площади Героев, затем «зелёные фуражки» разбредутся по городу и будут праздновать самостоятельно – дома или в кафе.
А остальным липчанам ограничат движение в центре. С 10:00 до 11:00 не сможет проехать личный и общественный транспорт по маршруту следования пешей колонны н: площадь Героев – улица Зегеля – площадь Плеханова – улица Зегеля – Петровский проезд – площадь Революции – переулок Литаврина – улица Первомайская.
Городские автобусы будут останавливаться и переходить в режим ожидания. Исключения сделаны только для автомобилей экстренных служб.
Дом музыки закрывает сезон
В 19:00 в Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18) пройдёт заключительный концерт музыкального сезона (12+).
Фото vk.com/lip_dom_muzik
Программа «Наваждение» будет приурочена к 135-летию со дня рождения композитора Сергея Прокофьева (1891–1953). Вести концерт доверили актрисе Тамбовского государственного драматического театра Ольге Сирото, которая прочитает воспоминания и дневниковые записи современников композитора, в том числе свидетельства Анны Ахматовой. Солистами выступят Татьяна Абдулина (сопрано) и Сергей Терехов (фортепиано), а бессмертную музыку сыграет Липецкого симфонический оркестр под управлением Константина Баркова.
Творчество юных
В 17:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) тоже будет звучать музыка (6+).
Здесь состоится творческая встреча с преподавателем Липецкого областного колледжа искусств им. К. Н. Игумнова Мариной Тимергалеевой и ее талантливыми учениками. Концертмейстер — Надежда Лаурова.
Фото vk.com/public216939029
Насладиться прекрасными молодыми голосами можно будет бесплатно.
«Пусть наши горы не знают позора»
В 19:00 в театре «Казаки России» (пл. Петра Великого, 6)с гастролями выступят артисты государственного театра танца Карачаево-Черкесской республики «Эльбрус» (6+).
Фото vk.com/elbrusdance09
Гости раскроют танцевальную культуру народов Карачаево-Черкесии. Живое оркестровое исполнение старинных мелодий перенесёт вас к подножию самой высокой горы Европы – Эльбруса (5 642 метра). Каждый танец — это отдельная история, рассказанная языком грации и неподдельной страсти.
Последний раз в сезоне
В 19:02 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) покажут спектакль «Легкое знакомство» (16+).
Фото vk.com/vbiblioteku
Спектакль демонстрируют последний раз в этом сезоне!
«Мы пойдём с конём»
В 17:00 в Керамокластере (ул. Студёновская, 39б) состоится очередной мастер-класс (6+).
Фото vk.com/kemoklaster
Танцуй пока…
В 18:00 в Доме культуры «Матыра» (ул. Энергостроителей, 5а) состоится отчетный концерт студии танца «Вита» (6+).
Воспитанники руководителя студии Ольги Сучковой покажут всё лучшее, чему научились за год, а также за всю творческую жизнь. «Вита» работает в ДК «Матяра», развивает классические народные и эстрадные танцы.
Фото vk.com
Вход свободный.
Кинопремьеры
В этот четверг снова на экраны кинотеатров выходят новые картины
«Майкл». США, 2026. Драма, биография. Режиссёр Майкл Фукуа (18+).
Масштабный музыкальный байопик о короле поп-музыки Майкле Джексоне. Картина охватывает как триумфы, так и трагедии его жизни — от личных испытаний и внутренней борьбы до творческого гения, воплощённого в самых легендарных выступлениях артиста.
В ролях: Джафар Джексон, Майлз Теллер, Колман Доминго, Ниа Лонг.
Злодейский Кощей, втайне мечтает не о власти над миром, а о тихом семейном счастье. На поиски избранницы ушло 300 лет и вот она нашлась. Но Варвару похищают. У Кощея! И вот Бессмертный оправляется в опасные поиски любимой вместе с добрым молодцем Елисеем и отважным Колобком.
Роли озвучивали: Виктор Добронравов, Екатерина Тарасова, Владимир Сычёв.
История о любовном треугольнике … над горной пропастью. Счастливые молодожёны Даша и Саша во время свадебного путешествия решают совершить прыжок с парашютами в Приэльбрусье. Случайно пилотом оказывается бывший парень Даши по имени Артём. Самолёт терпит крушения, потом запутываются стропы парашютов (всех трех – рука-лицо) и вот они висят над смертельной опасностью втроём: девушка и два парня, с каждым из которых связана её жизнь.
В ролях: Марк Эйдельштейн, Тина Стойилкович, Степан Белозёров.
